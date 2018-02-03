23年來首見 高市零舉債達標

2018年02月03日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

台北市長柯文哲日前批評高雄舉債高，引發兩市對戰，高市2日宣布106年度決算初估結果，達成23年來首度零舉債，並實質還款10億元；副市長許立明強調，如果高雄和台北一樣多125億元統籌分配款，「我們會還款還得比他們多！」

高雄市長陳菊去年底執政11周年時，即預告可望達成「零舉債」里程碑，市府2日宣布，106年度歲出、入決算賸餘12億元，是民選市長23年以來首見，更實質還債10億元，收支賸餘2億元；但目前仍有2400多億元老債尚待清償。

高市財政局長簡振澄指出，歲入決算數1230億元，超收15億元，主因包括近年積極追繳地方欠稅、房市交易回溫使土地增值稅大幅超收，另因應稅務調整，部分民眾提早財務規畫使贈與稅大增，加上市府積極辦理市有土地活化利用等。

開源之外，市府也努力節流，106年歲出決算1218億元，各機關均能省則省，樽節共達70億元。不過，簡振澄強調，公共建設絕不打折，資本支出預算多達206億，執行率92％，自103年度以來，連續3年執行率居六都之冠。

因陳菊正在日本參加國際會議，2日由副市長許立明舉行記者會，宣布達成「零舉債」里程碑。他說，為了達標，高雄市府做了很多其他縣市政府不敢做的，例如精簡4000位鄉鎮公所時代的職工、約聘僱，大砍活動預算達75％，連市長最好用的第二預備金也砍1億元。

許立明強調，高市財政條件先天不良已不是新聞，統籌分配稅款長期南北失衡是原因之一，台北市人口比高雄少9萬人、土地面積僅高雄9％，但每年獲得統籌分配稅款都比高雄多120億元以上。

面對媒體追問，這些話是否說給曾批評高市財政的柯文哲聽？許立明先淡定說：「要講給他聽的話，我放在心裡就好」，隨即仍忍不住嗆聲說：「如果高雄有這125億元（統籌分配款），我們會還得比他們多！」

(中國時報)