賞屋走春正夯 玩樂園拿金幣

2018年02月03日 04:10 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

興富發「竹科悅揚」則在年前推出財神報喜活動，不但發放狗年開運金幣，民眾賞屋可現場抽獎小試手氣。（海悅提供）

農曆春節將近，預售案場紛紛摩拳擦掌，打算過年強銷，創意家、甲山林、海悅、遠雄、信義代銷等旗下60多個案場推出各式春節不打烊活動，如甲山林將「戽斗星球樂園」搬進「新外灘3」，海悅在「早安．國揚」祭出賞屋送刮刮樂，遠雄房地產則邀請MOMO家族到「遠雄之星」等個案，吸引民眾攜家帶眷到案場走春。

有好康 刮刮樂試手氣

甲山林總經理張境在表示，房價來到低檔，依往年經驗，許多民眾拿了年終，多會在農曆春節出來賞屋走春，為此今年旗下約有10個案場春節不打烊，像是「新外灘3」內即設有「戽斗星球樂園」，園內有極地、叢林等六大主題區，民眾前來，可一邊賞屋，一邊帶小朋友到園區遊玩，拍照打卡。

建商、代銷等業者針對首購、首換等剛性需求，祭出的好康主要走親子同樂、抽獎好康或是找來明星加持路線，也有業者因應區域客群特性，在年節前即推出活動熱身。

像是興富發「竹科悅揚」由於竹科多外地居民，春節期間可能返鄉過節，特別提前推出應景的財神報喜活動，即日起民眾前去參觀便有機會拿到狗年開運金幣，還可參加抽獎小試手氣，將年節所需的大掃除好幫手、堅果禮盒等拿回家。若民眾在大年初三至初六到「早安．國揚」賞屋則可獲得刮刮樂一張，在年節期間購屋還有機會抽到最高6萬元購屋折價優惠。

創意家各案場也順勢推出一系列「金狗年開運活動」，北市小宅產品「民權好合」主打過年期間「春節限定優惠戶1588萬元」；「勝開大地」不僅有免費寶福宮開運紅包可以拿，元宵節賞屋則送金狗年小燈籠；「君泰」推出賞屋送國畫大師黃慶源提字春聯。

催買氣 園遊會玩透透

連年推出春節不打烊活動的遠雄，全省26個案場都有活動，如在有多案推出的中和左岸地區，遠雄房地產總經理張麗蓉即透露，春節期間當地將會推出大型園遊會、街頭藝人表演，還有胖卡繞全場，讓參觀民眾玩透透。

另在台中港市鎮中心熱銷超過千戶家庭的「遠雄之星」造鎮案，春節間也於聯合接待中心找來MOMO家族舉辦達伶姊姊及海苔哥哥見面會，並規畫台中知名兒童劇團表演，為讓賞屋大小朋友玩的開心，還能留下紀念，現場限量送全家福主題沙龍照，藉以炒熱案場氛圍。

(中國時報)