鎖定高端客 豪宅走VIP行銷

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中國時報
／台北報導

農曆春節台商大舉返台團圓間，往往會趁著難得閒暇賞屋置產，行銷高端住宅業者當然不會錯過這大好售屋時機，創意家總經理何志正不諱言，今年台商返台之路較遙遠，但就過去經驗，台商難得有較長的時間停留在台灣，若有置產需求，多會選在春節期間看屋，身為服務業當然不能在此時打烊！

總銷50億，每坪單價120至130萬元的開春最新指標個案「宏盛長虹帝璽」，由長虹、宏盛兩大豪宅建商合作，為今年開春頗受矚目建案，經創意家協調，決議接待中心除夕到初五不打烊，要趁台商返台過年時強銷。

與一般首購宅不同，豪宅行銷走品味路線，如品酒會友、名廚私宴，何志正即透露，企業主春節賞屋，多喜歡透過類似俱樂部等活動會聚會，創意家建有會員名單，今年高端住宅行銷上，將針對VIP客戶推出品酒會活動。除了回台台商外，不少平時生活忙碌緊湊的企業主也會趁農曆春節看屋，協助第二代置產，近來部分豪宅案，企業主為二代置產比例已高達6成。

「遠雄九五」、「遠雄THE ONE」為吸引高端客群，祭出東方文華下午茶，甚至直接找來詹姆士等名廚舉辦小型頂級私宴，遠雄房地產總經理張麗蓉說，這種私宴人數不能多，目前設定為24人，一天只有一次，且須預約。她並透露，中高端客群走知性、品味路線外，對風水命理也十分重視，為此旗下個案也找來詹惟中、林正義等了解風水命理大師，分析今年運勢或居家風水，增加個案吸睛度。

甲山林在新店央北重劃區推出的「波爾多」案，也因應區域客特性，推出波爾多法國酒展活動，讓民眾邊賞屋邊品酒。

(中國時報)

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