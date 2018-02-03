FBI濫權備忘錄解密 川普放行

2018年02月03日 04:10 中國時報 陳文和 ／綜合報導 ／綜合報導

美國總統川普連日來表明，他不會動用行政權，阻止共和黨國會議員公開他們指控聯邦調查局（FBI）濫用監聽權力的祕密備忘錄。川普顯然想藉此毀掉特別檢察官穆勒對「通俄門」案的調查。由於該備忘錄具高度爭議，聯邦司法部、FBI、情報官員與民主黨人警告，川普此舉將洩漏當局的情資蒐集工作、危害國家安全，更將扭曲事實真相而致誤導民眾。

針對這些反彈，川普2日推文痛批聯邦司法部與FBI最高領導階層及調查員「將神聖的調查過程政治化，以利民主黨並對付共和黨」。但他也不忘讚美司法部與FBI的「基層傑出人員」。

民主黨警告 危害國安

備受爭議的共和黨備忘錄是由川普的盟友、國會眾議院情報委員會共和黨籍主席努內斯（Devin Nunes）率幕僚群撰寫，內容指聯邦司法部轄下的FBI調查川普團隊有否勾串俄羅斯、影響2016年美總統大選，在初步階段即有逾越調查權限的問題。

共和黨國會領袖積極推動將備忘錄對外公開，眾院情報委員會於1月29日表決通過相關動議案，並給予川普5天的時間決定是否阻止該備忘錄解密。

川普看過備忘錄內容後，已與白宮幕僚長凱利和白宮法律顧問討論過是否公開的相關問題。美政府高層人士指出，川普將正式向國會表明，他不反對該備忘錄解密。一旦備忘錄對外公開，任何內容都不會刪減。

內容有爭議 兩黨激辯

美國有線電視新聞網（CNN）引據兩名消息人士指出，川普近日透過電話向老友表示，他相信該備忘錄可使FBI高層的偏差作為曝光，有助於他論證FBI與情報部門抱持偏見，不公平地以他為「獵巫」調查的對象。

民主與共和兩黨國會議員持續就該備忘錄內容是否「不精確」、「有所誤導」，以及究竟適不適合對外公開進行激烈辯論，川普則較專注於政治盤算，準備准許不利FBI的備忘錄公諸於世，藉以破壞「通俄門」案相關調查。美國媒體指出，FBI現任局長瑞伊很可能公開挑戰川普的決定，勢將引發川普與司法及情報部門間新一場攻防戰。

部分非事實 FBI擔憂

FBI於1日聲明稱：「就情報委員會撰寫的備忘錄，FBI只在表決公布前一天有機會作出有限度覆核。我們對於部分事實被排除在備忘錄之外、導致影響備忘錄的準確性表示嚴重擔憂。」

川普甫於去年5月9日無預警開除當時的FBI局長柯米，據媒體解讀，柯米丟掉烏紗帽，是因他要求司法部增撥資源，以擴大調查川普團隊與俄國的關係，致川普「震怒」。

(中國時報)