卡斯楚長子 飲彈自盡

2018年02月03日 04:10 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

已故古巴強人卡斯楚的長子菲德爾‧卡斯楚‧迪亞茲-巴拉特（Fidel Castro Diaz-Balart，見圖，法新社），因飽受憂鬱症折磨，1日朝自己連開7槍飲彈自盡，得年68歲。菲德爾外型神似老爸，因而有「小菲德爾」（Fidelito）暱稱，他是傑出的核子物理學家，頗具國際地位。

據古巴國營《格拉瑪報》，菲德爾先前曾住院數月，出院後仍在門診就醫，但無法避免悲劇發生。他去世前，擔任叔叔─總統勞爾的國家理事會科學顧問，以及古巴科學院副院長。

菲德爾的死訊震撼古巴，許多老一代古巴人印象中，還深植他10歲那年，穿著草綠色軍服，陪在父親身畔慶祝革命成功的畫面。小菲德爾人高馬大，加上一臉大鬍子，樣貌幾乎是卡斯楚翻版，讓他備受古巴人歡迎。

菲德爾是卡斯楚與出身權貴家族的第一任前妻米爾塔‧迪亞茲-巴拉特的唯一孩子。卡斯楚入獄時，米爾塔帶5歲的兒子與娘家親友前往美國邁阿密，宣布與卡斯楚離婚。

革命後，米爾塔送菲德爾回故鄉探望卡斯楚，但卡斯楚拒絕放兒子回美國，米爾塔家族指控卡斯楚綁架兒子，仍搶不回監護權。由於和卡斯楚的新仇舊恨，迪亞茲-巴拉特家族成為當地古巴流亡社區反卡斯楚先鋒，菲德爾的表弟馬力歐，為共和黨籍聯邦眾議員。

菲德爾年輕時在前蘇聯攻讀核子物理學，並娶俄國女子為妻。返國後於1980至1992年出掌古巴原子能計畫單位，協助開發胡拉瓜核電廠。但菲德爾因與父親衝突而被摘掉烏紗帽，核電廠也因國際制裁缺乏金援停擺。據傳卡斯楚曾多年不與長子交談。

菲德爾會說流利的西、英、俄、法語，對古巴的能源政策頗有見地，認為古巴應該開發再生能源，而非仰賴進口原油。前英國駐古巴大使哈列說，菲德爾曾透露必須當「卡斯楚」不能做自己的厭惡。

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(中國時報)