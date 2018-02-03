提勒森：拉美不需新帝國強權

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中國時報
／綜合報導

美國國務卿提勒森1日抵達拉丁美洲5國之行的第一站墨西哥。出發前，他在母校德州大學奧斯汀分校發表演說，警告拉丁美洲國家要小心美國兩大競爭對手中國大陸和俄羅斯，稱拉丁美洲不需要新的帝國強權，敦促拉美國家莫在經濟上過分依賴中國，反而該與美國合作。

提勒森點名批評中國，指中國在拉丁美洲的投資和發展計畫，只是圖利自家人，令他想起500年前的歐洲殖民主義。他警告拉丁美洲國家不應在經濟上過於依賴中國，宣稱中國在全球新興市場的做法，都是提供看似誘人的發展路道，事實上是以短期利益換取對中國的長期依賴。

提勒森強調拉美政府應保護自己免遭掠奪。他表示，中國的投資表面上看起來不錯，可是要付出昂貴的代價。他強調，中國的投資通常要求進口中方勞工、高額貸款、無法償還的債務，這樣的交易雖然帶來某些好處，但許多中國人採取不公平的貿易做法，也傷害這些國家的製造業，並造成失業及拉低本地勞工薪資。

提勒森說：「拉丁美洲不需要只為自家人謀利的新帝國強權。」 中國現在已是智利、阿根廷、巴西及秘魯的最大貿易夥伴。

提勒森在演說中也批評俄羅斯，稱俄國持續在拉美區域加強布局，同樣令人擔憂，他指控俄國持續把武器和軍備賣給「未共享或尊重民主價值」的不友善政府，強調拉丁美洲國家要防備來自遠方、並不反映拉丁美洲基本價值觀的強權。

儘管川普強調「美國優先」，威脅要退出「北美自由貿易協定」，但提勒森這次演說卻矢言美國是拉美重要盟友，強調美國絕對與中、俄不同，不會推動只有利於一方的短期協議。

提勒森此行出訪墨西哥、阿根廷、秘魯、哥倫比亞及牙買加5國6天。

(中國時報)

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