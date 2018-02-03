共軍尚無力進犯 但台需強化國防

2018年02月03日 04:10 中國時報 劉屏 ／華盛頓2日電 ／華盛頓2日電

美國有能力捍衛台灣嗎？美國著名智庫蘭德（Rand）公司發表報告指出，中國大陸能以飛彈等武器嚴重打擊台灣，但共軍目前並無能力入侵台灣。唯面對共軍實力不斷增強，美國與台灣都需要投入更多資源以強化國防。

蘭德公司此一報告的名稱是《危險世界中的美軍實力》（US Military Capabilities and Forces for a Dangerous World），其中一章以2020年為時間點，討論各種假想情況。報告稱，對進攻方而言，渡海攻擊的難度很高，「各項分析獲致的結論是：中方的飛彈攻擊會對台灣造成嚴重破壞，唯成功入侵尚非北京能力所及」。

不過報告接著指出，共軍不斷強化戰力，兩岸軍力平衡正向大陸一方傾斜，部分原因是台灣的國防採購優先順序欠妥，且美軍未能及時因應軍事態勢之變化。

報告稱，共軍的飛彈、電子干擾、反衛星、網路等戰力不斷增強，萬一開戰，不但有能力攻擊台灣，也有能力攻擊美軍在海外的機場、港口、航母打擊群、指揮管制偵搜系統等。即使美、台擋掉部分攻擊，「大規模與長時間的襲擊」會使防禦一方陷入困境。共軍的策略是藉由多層次攻擊使台灣無暇他顧，共軍因此抓住空檔對台灣發起主攻，從而「使成功入侵台灣或許變可能」。

因此，報告指出，建軍備戰，「時間、金錢不能只是用在裝備上」，也要用在觀念、分析、演練上，諸如強化早期反擊、強化資訊蒐集等，才能克敵致勝。

報告特別建議台灣強化「反介入／區域阻絕」（A2/AD）戰力，即憑藉台灣的經濟及科技實力，「發展、部署、運用短程無人飛機系統、水雷、火箭、可移動之知程防空系統、通信干擾等」，「所有這些使用得當，會大幅提升反入侵之能力」。菲律賓、越南也應如此，以有效捍衛南海島礁。

大陸《環球時報》網站報導稱，蘭德公司發表這份報告，其真實目的是：讓美國賣更多武器，讓台灣買更多武器。

(中國時報)