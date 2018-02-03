女學生背包掉出槍…5人輕重傷

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中國時報
／綜合報導

美國洛杉磯市中心的薩瓦多．卡斯特羅中學1日上午驚傳槍擊，造成5人輕重傷，一名12歲少女被警方拘捕。警方經調查後宣布，這是一起「意外」。在場學生指出，少女的背包裡裝了一把上膛的半自動手槍，因為背包掉到地上導致手槍走火。

槍擊發生在當地時間上午9時左右，案發後大批警員趕到現場。2名受傷學生被送醫救治，其中一名15歲男生頭部中槍，傷勢嚴重，另一名女生手腕中彈。兩人經治療後均無生命危險。另有2名學生和一名30歲女性在事件中受輕傷，3人並非被子彈擊中，只是擦傷或被玻璃畫傷。

當地電視台播放的現場畫面顯示，一名穿毛衣、戴著手銬的黑髮少女被警察帶出校園。警方並在現場找到一把半自動手槍。警方負責人齊博曼表示，這名12歲少女為槍擊案「關係人」。經過訊問，警方當日下午宣布這是一起意外事件，將以在校園槍支不慎走火罪名起訴該少女。

12歲少年瓦倫瑞拉告訴美聯社，當時他在隔壁教室，聽到一聲巨響。他說，事情發生後，那名少女哭著說，「我不是故意的。槍在我的背包裡，我不知道槍已上膛，然後背包掉到地上，槍就走火了。」

另名在現場的8年級學生羅培茲則說，沒有看到槍，「我只看到有東西爆炸，聲音很大。我沒有看見她開槍」。

事發後，大批學生家長焦急地在校園外等待。一名叫梅拉妮的7年級學生告訴媒體記者，學校會隨機進行安全檢查，防止槍枝等違禁物品被帶進校園，但是當天早晨並未進行檢查。薩瓦多．卡斯特羅中學有428名學生和22名全職教師，92％的學生為拉美裔，3％為亞裔。

(中國時報)

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