樂陞案 許金龍判18年罰1億

2018年02月03日 04:10 中國時報 本報訊

樂陞案被告判刑一覽表

日商百尺竿頭收購樂陞科技破局，爆發首宗收購違約交割弊案，台北地院2日審結認為，樂陞負責人許金龍隻手遮天，無視廣大投資人權益，犯後沒有任何悔改之意，依違反證券交易法非法私募基金、內線交易及炒股等11罪，重判有期徒刑18年，罰金1億元，沒收犯罪所得7.372億。可上訴。

犯罪所得7.372億 沒收

同案被告「國票大盜」楊瑞仁替許操盤炒股，從事內線交易，北院將楊依操縱證券交易價格罪判刑2年，緩刑5年，緩刑期間須服勞役240小時，楊除了已繳交國庫的320萬元沒收後，並須再交國庫500萬元；李伯衡等4人，判刑1年4至2年不等。

屢打悲情牌 聲請交保

案發後遭押至今的許金龍，2日未到庭聆判，許的律師認為北院判刑太重，收到判決書會提起上訴。許屢次落淚打悲情牌聲請交保停止羈押，法官尚未裁定。

檢方起訴指控，許金龍為營造樂陞經營良好、外資看好等假象，前年策畫虛假的併購案，卻以此坑殺2萬名投資人，不法獲利40億7023萬多元；被控私募基金、內線交易及不實憑證侵佔樂陞款項，不實美化樂陞財報等罪。

許金龍始終否認犯行，他堅稱自己不可能主導併購案，也否認共謀公開收購，只承認利用人頭購買公司債；檢察官痛斥許男嚴重擾亂金融秩序，犯後飾詞狡辯、態度惡劣，從重求判處最長的有期徒刑30年。

涉11罪 犯後毫無悔意

北院認為，許經營事業的手法完全無視「公司治理」的最高基本原則，企圖運用虛偽私募取得大陸資金，使樂陞得以投資大陸遊戲公司，實現他念茲在茲的插足大陸遊戲市場的宏圖大業，過程中樂陞股東會及董事會受蒙蔽，均由許男獨斷獨行。

北院指出，許金龍一再隻手遮天，認為只要實現讓樂陞插旗大陸市場的遠大商業計畫，就足以合理化、正當化所有作為，無視廣大投資人權益，終至公開收購案破局，他犯後還持續編造各種不合理之藉口，沒有悔改之意，態度不佳，將他判刑18年。

(中國時報)