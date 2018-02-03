樂陞董事、獨董 遭求償逾39億

2018年02月03日 04:10 中國時報 張孝義 ／台北報導 ／台北報導

日商百尺竿頭公司收購樂陞科技公司破局，造成近2萬名投資人損失慘重，台北地方法院依違反證券交易法等罪，判處許金龍等人2年到18年不等徒刑，但是由投保中心替眾多投資人，向樂陞董事長許金龍、董事、獨董等多人，提出的損害賠償39.59億元民事訴訟卻仍在進行。

樂陞收購案引發的風波，造成投資人損失慘重，投保中心依檢察官對樂陞案的起訴書分析後，認定擔任樂陞董事長的許金龍涉及內線交易、炒作、財報不實等違法情事，因此公告登記求償。

投保中心代投資人進行的損害賠償民事訴訟分成2部分，先是替1萬9979名投資人向百尺竿頭公司、關係企業「Mega Cloud」及日籍負責人木堅埜由昭，求償46億餘元，台北地院去年8月18日判投保中心勝訴，由於百尺竿頭公司從頭到尾都沒有出過庭，北院判決後也沒有上訴，全案已定讞。

但是百尺竿頭、樂陞大股東「MEGA Cloud」及木堅埜由昭，案發後遭扣押的資產僅有樂陞股票，但樂陞股票現在已經沒有什麼價值，投保中心勝訴確定後，投資人真能拿到的賠償金恐怕不高。

投保中心另代1萬9620位投資人，對許金龍、樂陞董事及獨董陳文茜、尹啟銘、李永萍等人，向北院提出的39.59億元民事賠償案，去年8月24日收案後分案，是繼太電案、博達案後，金額第三高的求償案，正由民庭法官審理中。許金龍等人名下部分資產雖遭假扣押，但投保中心未來即使勝訴，這些有限的資產，及相關當事人該負的損賠責任也不盡相同，恐怕也難以彌補投資人的損失。

(中國時報)