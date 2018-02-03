檢嗆法官 險遭當庭逮捕

2018年02月03日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

台灣司法史上頭一遭！彰化地院法官陳彥志與彰化地檢檢察官莊珂惠，在法庭上見解不同引發激辯，陳當庭要法警「逮捕」莊，後經院檢雙方高層緊急介入調停，女檢察官被檢方帶離現場，事後法官告發女檢涉嫌侮辱公署及侮辱公務員罪嫌，函送地檢署偵辦，引發法界議論。

彰檢襄閱主任檢察官林漢強說，實際上法官未下令執行逮捕程序。彰檢表示，莊珂惠是執行職務中，對法官依職權所為裁定內容進行爭論，縱然若干言詞引起承辦法官不快，但是否具侮辱公署的惡意仍有待商榷。對法官以莊珂惠部分情緒性言語，認為涉有侮辱公署等罪嫌並檢據函送，尊重法院職權，受理告發後將依法分案調查。

彰化地法刑事庭2日由陳彥志輪值，上午10點莊珂惠針對偵辦的妨害性自主兒少案，以吳姓被告涉嫌性侵害未成年少女犯嫌重大，且有反覆實施、串證之虞，聲請羈押禁見。對羈押理由，莊在法庭上滔滔不絕講述見解，但陳不認同，認為無羈押必要。

莊發現法官最後裁定不羈押吳，感到不解、火大，當場直指陳「是否中午了，法官腦袋不清楚」。陳聽到後爆氣回「妳的言論已涉及公然侮辱公署及公務員罪」，要求馬上道歉，否則將以現行犯處置；雙方僵持不下，陳一度要法警動手逮人。

法警從未遇過開庭時要逮捕檢察官，一時不知所措、不敢執行，趕緊通報行政庭長王義閔到場。中午12點半，彰檢襄閱主任檢察官林漢強聞訊也趕赴了解狀況；彰院院長蔡名曜更三度從8樓院長辦公室到臨時法庭關心。

幾經院檢雙方高層介入調停，莊被林漢強、公訴主任帶回地檢署；陳則當庭裁示吳姓被告3萬元交保，並限制住居。離開法庭時，怒氣未消的莊邊走邊反嗆「你把我上銬啊…！」

王義閔強調，法官開羈押庭，經檢察官蒞庭論告後，檢察官如不服當庭諭知交保，應依法提起抗告尋求救濟，但莊女庭後因不服裁定在交談中言詞不當，法官要求莊道歉遭拒絕，最後陳批示將莊函送檢方偵辦。

(中國時報)