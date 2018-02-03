陳彥志、莊珂惠 硬碰硬

2018年02月03日 04:10 中國時報 謝瓊雲 、 張孝義 ／綜合報導 ／綜合報導

召開羈押庭的法官陳彥志、蒞庭論告的檢察官莊珂惠，兩人都代表國家公權力執行職務，卻因性侵被告聲押案有歧見，彼此僵持不下，擦槍走火，導致場面無法收拾，資深法界人士感嘆，認為雙方都該檢討。

陳彥志是司法官學院48期結業，首度分發就到彰化地院刑事庭服務，在資深同事眼中，辦案非常認真，年輕優秀，為人謙和有禮，會主動與同事打招呼，幾年前曾獲公費出國進修，進行司法專題研究，平日除常撰寫司法研究報告，也曾投書媒體，發表對法令的看法。

東海大學法研所畢業的莊珂慧，司法官學院47期結業，先後任職雲林、彰化地檢署檢察官，曾辦多起重大賄選、食安、環保案件；偵辦過多起菜脯添加物案，還因此受封「菜脯公主」，在雲林偵辦賄選期間，與時任斗南分局長的陳吉政，7年前相戀、結婚，傳為佳話。

曾與莊共事的同事、員警指出，莊老家在彰化縣二林鎮，嫉惡如仇、講話從不拐彎抹角，私下個性爽朗、率真，為人客氣；但辦案時超認真，態度嚴謹到有些執著，要求嚴格的她，若案件進度膠著不如預期時，也常嚴厲斥責辦案人員；法庭上言語機鋒、針鋒相對，常令過招的律師、法官印象深刻，這次當庭對法官開罵，大家意外之餘，覺得倒也符合她的風格。

法界人士指出，不理性的被告、雙方當事人，在庭上與法官發生言語衝突的情況並不少見，多數法官都不會計較，資深法官在氣氛火爆、爭吵不休時，多會採取休庭或要求更換蒞庭檢察官方式處理，較不會有爭議。

曾任檢察官的中華人權協會名譽理事長許文彬律師說，檢察官不該有不當言語，但法官仍應依法院組織法規定處理，未達「逮捕」程序，在司法改革的前題下，雙方都應該好好檢討。

法界人士說，固然法庭活動，是由法官指揮訴訟，但雙方都代表國家執行公權力，法官要求依現行犯逮捕檢察官，易引發爭議。若法官沉得住氣，光行政懲處就足以讓檢察官吃不完兜著走。

(中國時報)