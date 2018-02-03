新聞透視－院檢網內互打 重創司法威信

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中國時報

彰化院檢因聲押准否，上演荒謬的司法鬧劇，檢察官在法庭上像罵街一般辱罵法官；法官也動了氣嗆辦檢察官；羈押裁定是法官的職權，檢方如果不服應抗告救濟，不該用情緒性言詞攻訐法官，法官更不應恫嚇反擊，院檢「網內互打」，讓民眾看笑話，也傷了司法威信。

羈押權回歸法院後，檢方丟了以往辦案的利器，偵查期間欲押人得問過法官。法官與檢察官對羈押與否的見解爭議時有所聞，刑事訴訟法設計了一套制度，讓不服氣的檢察官可以向上級審法院提抗告，如獲上級審支持，法官交保裁定就會被撤銷，案件回到原點，檢辯可再一次法庭對決，讓法官重新裁定准押與否。

聲押交保院檢不同調本屬正常，法官須站在保障人權考量，檢方則是維持國家刑罰訴追；台灣司法史上聲押紀錄，是由駕砂石車衝撞總統府的張德正所創下，當年高院4次撤銷原裁定，北院5放張德正，歷經5度5關後，最後高院維持北院的交保裁定，才告落幕。

平心而論，彰化地院與地檢這次的重大衝突事件，導火線雖是聲押准否，但長期以來法官與檢察官間的心結，卻是引爆的催化劑。同時經過司法特考錄取的人，只因選填志願各自分發到不同領域，但部分檢察官認為法官處處刁難，自視甚高。

檢察官如認為法官訴訟指揮不當，或裁定羈押交保理由偏離事實，大可當庭表示意見請求記明筆錄，或向上級審提抗告救濟尋求翻案，檢察官怒指法官「腦袋不清楚」等語，恐已涉及公然侮辱公署及公務員罪，司法官帶頭做壞榜樣，難道是要民眾起而仿傚?

職司審判的法官對檢察官不理性的言論，應曉諭法律相關規定並勸導改善，不該隨之起舞，以嚴厲字詞威嚇，法官檢察官法庭對決都當起了憤怒鳥，外界霧裡看花不知演哪齣？這樣的司法只會讓民眾更加不信任與無感，司改徒呼負負。

(中國時報)

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