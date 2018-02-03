登高賞景 全家一起來走步道

虎頭山全齡友善步道的「毛毛蟲花廊隧道」設計成球體造型，盡享綠色視覺饗宴。（蔡依珍攝）

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中國時報
、呂筱蟬／桃園報導
秀才步道冬天芒花美景吸引人。（呂筱蟬攝）
桃園龜山福源山步道，由兔子坑登山口開始一路可爬至終點「大樹公」。（葉臻攝）

登山步道是民眾戶外踏青、賞景好去處，龜山福源山步道可眺望大台北盆地，天氣好時甚至可遙望101大樓；虎頭山步道則號稱桃園後花園，沿途生態景觀豐富；楊梅秀才登山步道秋冬季節美麗的芒花海，適合親子健行出遊。

福源山 稜線練體力

龜山福源山步道全長2.2公里，從兔子坑登山口開始一路可爬至終點「大樹公」，不但可賞百年榕樹，從高點345公尺的海拔也可以眺望台北盆地、三峽和桃園等地區，是適合全家大小一起走訪的郊外景點。

福源山步道入口處有花崗岩石做成的階梯步道，再往上走則會看見竹林木板土階，接著則是稜線的攀爬，稍微陡峭，但可沿途眺望龜山鄉景觀及鶯歌、樹林一帶山區。

虎頭山 歡迎身障者

有「桃園後花園」美譽的虎頭山，緊鄰桃園市區，桃市府特別打造一條全齡友善步道，全斜坡棧道，寬敞又平緩，連輪椅、嬰兒車也可輕鬆推行，讓爬山不再受限，緊鄰高聳樹林，不論初生寶貝、銀髮長輩和身障者，都能輕鬆接近大自然。

全長共1公里的虎頭山全齡友善步道，有松鼠窩平台、鳥巢樹屋等「動植物的家」，運氣好的話可以邂逅山中的動物、飛鳥，近距離看赤腹松鼠吃果子的萌樣。雨滴之泉則是以「烏龜日光浴」、「打造蛙蛙之家」、「空中飛龍（蜻蜓）」串聯的三疊生態水池，讓親子一起探索這些生態小淘氣的家。

秀才步道 生態豐富

位於楊梅區的秀才登山步道，距離不長，坡度也不陡峭，適合民眾攜家帶眷前往健行，周遭風景有觀光茶園，秋冬時還有美麗的芒花，全長3.6公里體力負荷不大，適合攜家帶眷前往休憩。

步道入口有木造牌樓，走進棚架搭起的綠色隧道，綠活輕旅在此展開，首先登上共497階的「楊梅天梯」暖身，揮汗爬坡時，別只專注在眼前石階，身旁的豐富生態，更是吸睛。

(中國時報)

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