上溪頭天文台 感受鳥語花香

溪頭往天文台的登山步道階梯密布，考驗山友的腳力。（廖志晃攝）

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中國時報
／南投報導
圖為台大林管處在天文台旁設涼亭，讓辛苦爬上山的遊客休憩。（廖志晃攝）

溪頭步道密布，其中從賞鳥步道到天文台的登山步道，直攻山頭單程約3公里，健腳往返3小時，是屬於難度較高的路線，也是登山客練腳力的首選；漫步其間，可看到70種鳥類，鳥語花香，絕對不虛此行！

沿稜線而行 遠眺玉山

台大林管處長蔡明哲指出，溪頭賞鳥步道入口，位於溪頭自然教育園區針葉樹標本園附近，步道有2800多層階梯，是溪頭園區最具挑戰性的登山步道，沿稜線而行，循石階而上，沿途有柳杉、孟宗竹夾道，綠蔭遮天，林相優美，讓人心曠神怡，還可遠眺群山，經吊橋後可銜接登山步道往天文台，或轉往神木林道，探訪已經倒伏的神木。

天文台附近的瞭望台，海拔標高1760公尺，天氣晴朗時，可遠眺玉山群峰，日月潭也一覽無遺，更可以俯瞰溪頭及鹿谷鄉景致，如果夠幸運，還可欣賞雲海景觀；此地也是人工造林與原始林的交界處，可以觀察不同的林相及生態的差異。

芬多精洗滌 忘卻疲憊

天文台旁設有涼亭讓遊客歇息，由於走階梯下山也很吃力，山友通常循神木林道漫步下山，以芬多精與負離子洗滌全身的疲憊；如果「勇腳」還不過癮，可以走5.7公里的鳳凰林道，接巨石步道再轉神木林道下山。

溪頭自然教育園區全年開放，禁止攜帶貓、狗等寵物入園，地址：南投縣鹿谷鄉森林巷9號，電話049-26121111。

(中國時報)

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