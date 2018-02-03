梅峰古道健行 百花盛開迎賓

梅峰古道位於楠西梅嶺，沿途有近4公頃花海綻放美景（圓圈），古道入口處也打造花海意象。（西拉雅國家風景區管理處提供）

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中國時報
╱台南報導

位於楠西的梅嶺，由於步道指標明確完善，山勢也較為平緩，一直以來，受到不少熱愛健行、登山的台南市民喜愛；4條登山步道都能接到稜線，其中，梅峰古道沿途有大片花海，登頂後還能遠眺曾文水庫、大凍山、崁頭山，風景優美，可欣賞梅嶺不同地景風貌，最為熱門。

昔南化關山通往楠西要道

梅峰古道是昔日南化關山地區通往楠西的交通要道，當地居民利用此古道到山上採籐條、草藥、竹子等材料，加工後，再運往楠西市區銷售，是相當重要的民生、經濟來源，古道附近還能找到早期木炭製作的炭窯遺跡。

全程2.2公里的梅峰古道，由梅嶺風景區發展協會、水保局、農業局、西拉雅風管處等單位共同整修，部分路段由大理石、石塊階梯組成，沿途花草扶疏，生態豐富，更有近4公頃面積花海，此時，賞梅季進入尾聲，山櫻花、杜鵑、山茶花及風鈴木則陸續盛開，還有2萬多株紫牡丹，漸次盛開，這波寒流報到，預計花況將更漂亮。

下山能品嘗梅子雞等美味

古道盡頭接往梅峰，海拔高1090公尺，視野極佳，是台南百岳之一，熱愛挑戰的山友還可轉往阿里山稜線步道，挑戰竹子尖山，沿途是觀日出、日落的好景點。梅嶺當地業者經營休閒農業多年，山產風味不俗，下山後，還能品嘗梅子雞、薑黃雞等美味。

地址：台南市楠西區香蕉山灣丘里3-10號。

大眾運輸：1.台南火車站斜對面搭興南客運綠幹線至玉井轉運站→綠22→梅嶺站。

2.善化火車站搭橘幹線至玉井轉運站→綠22→梅嶺站。

自行開車：1.南下：中山高‧嘉義→82號快速道路→南二高→84號快速道路→玉井→3號省道→楠西→南188號市道→梅嶺。

2.北上：中山高‧臺南→國道8號→南二高→84號快速道路→玉井→3號省道→楠西→南188號市道→梅嶺。

(中國時報)

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