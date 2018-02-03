尾寮山步道 攀百岳訓練基地

2018年02月03日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東縣三地門鄉與高雄市茂林區交界的尾寮山，海拔標高約1427公尺，屬於二等三角點，高低起伏的登山步道頗具挑戰性，也被登山愛好者視為是登百岳前的訓練基地。

陡坡拉繩索練腳力

尾寮山共有2個登山入口，一個是以大津橋旁的產業道路為起點，另一個登山口是在口社村的沙溪林道，從23.5K處進入。

在第一個大津橋登山口旁的產業道路為起點，一直依循著「之」字形的步道緩緩向上盤轉，會經過一處「集義亭」、視野極佳，可以看到六龜方向的荖濃溪，還有茂林鄉境內的濁口溪，就在大津橋不遠處，形成雙流匯集的一種河道景觀，如繼續爬升到產業道路結束，這一段路算是暖身。

接著可繼續爬至海拔1150公尺處的觀景台，可以瞭望茂林和萬山村部落，至於要到達三角頂，還要經過很長的陡坡，需要拉繩索，登山客稱這一段路程容易讓人氣喘如牛、兩腿發軟。

因此尾寮山被稱為是登山客的訓練基地，也是訓練體力、腳力、耐力和毅力的高挑戰性路線，此段行程具有「小百岳」之稱，登到尾寮山頂，有標語寫著：「山高人更高，水長腳更長。」

自行車逍遙遊路線

第二個登山口是在口社沙溪林道23.5K處，從沙溪林道開始，沿途風景優美、視野寬闊，林道動植物生態非常豐富，是南部地區自行車逍遙遊的路線。

茂林國家風景區管理處強調，無論民眾從何處登頂，都是值得親身去體驗的，近期林務局也在步道沿途設置資源生態解說牌，並結合高樹登山隊認養尾寮山步道，宣導無痕山林運動。

(中國時報)