旗尾山2步道 挑戰性十足

旗尾山是民眾登山健行的好去處。（林雅惠翻攝）

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中國時報
／高雄報導

旗尾山屬於玉山山脈的末端，東鄰美濃平原和荖濃溪，西接楠梓仙溪和旗山鎮，從國道10號進入旗山地區時，遠望旗尾山脈，山頂突出呈鋸齒狀，恰似清朝之三角旗（蛟龍旗），故稱旗尾山，古代又作「旂尾山」。

旗尾山是民眾登山健行的好去處，兩條步道都具有挑戰性，在地景橋開放通行後，除了附近民眾到此登山外，外地登山客更是絡繹不絕，海拔318公尺的旗尾山從平地拔起，在頂峰觀賞旗美握也田疇，頗有登泰山而小天下的感覺。

旗尾山位於楠梓仙溪畔共有三處登山口，第一登山口與第二登山口都是有些難度的荒野畸石路，只有第三登山口是較好走的登山步道，從第三登山口出發，初期是平坦的水泥道路，然後是傾斜45度角階梯，號稱有999階，從山下到攻頂總共需花大約40分鐘。

旗尾山頂有一座建築雄偉的涼亭，建築在大石頭的頂部，登上第二層從涼亭窗口下望，旗山、美濃的沃野田疇盡收眼底，左望可見旗山、杉林區，右望一片遼闊的美濃平原，農田上座落點點房舍，田園景觀盡收眼底，眼前山頭一幕被稱作是「旗靈縱走」。

再往更遠地方看去就是中央山脈，其中南大武山、北大武山、霧頭山、大母母山清晰可辨，旗尾山東北望去層巒疊翠，旗尾山脈就隔在杉林區和美濃之間，更遠則可觀看烏山山脈，山雖不高，但有如此之展望，不愧名列高雄十大名山之一。

(中國時報)

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