華航、美商合作 維修廠落腳桃園

2018年02月03日 04:10 中國時報 甘嘉雯 ／桃園報導 ／桃園報導

為發展航太產業，中華航空與航太集團NORDAM合資250萬美元、約7303萬元台幣，在桃園機場中正段設立複合材料維修廠「諾騰亞洲股份有限公司」，看好桃園發展潛力，選擇落腳桃園，2日舉行簽約儀式。

美商NORDAM航太集團執行長T. Hastings Siegfried表示，NORDAM集團在亞洲發展已將近30年，過去據點設於新加坡，為求公司未來長遠發展，考量與華航的長期良好合作，以及桃園鄰近機場並具有建廠空間、專業人才等多項優勢，決定在桃園設立據點。

華航去年3月與美國NORDAM航太集團簽署合作備忘錄後，9月再簽商業協定，去年12月辦理「諾騰亞洲股份有限公司」公司登記，不到1年確定投資設廠，預計今年3月申請建照，明年年中開始營運。

根據了解，台美兩大航太產業合資設廠案，NORDAM出資51％、華航出資49％，華航董事長何煖軒、NORDAM航太集團執行長T. Hastings Siegfried、外交部北美司長陳力國與經濟部工業局長呂正華、桃園市長鄭文燦都到場見證。

何煖軒說，諾騰亞洲公司未來主要維修產品，包括B777機型的引擎排氣整流錐後段與前段與A320機型的雷達罩、升降舵、進氣罩、反推力器等，此次招商設廠效率很快，希望帶動桃園整體航太產業鏈。

鄭文燦表示，桃園坐擁桃園國際機場，並致力於航太產業發展，這次美國知名航太集團選擇與華航合資設廠是「強強相加」，台灣航太維修產值有1600億元，桃園多所大學與高中也設有相關科系，將挹注基層人才培育。

桃園有16所大學，其中開南大學、萬能科技大學有航太維修相關科系；在高中部分，大興高中有飛機修護科，在人才培育及人才提供上，可支應維修工廠需求。

(中國時報)