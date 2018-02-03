華航、美商合作 維修廠落腳桃園

桃園市長鄭文燦（右）致贈紀念品給華航董事長何煖軒（左）、NORDAM航太集團執行長T. Hastings Siegfried（中），感謝投資落腳桃園。（甘嘉雯攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

為發展航太產業，中華航空與航太集團NORDAM合資250萬美元、約7303萬元台幣，在桃園機場中正段設立複合材料維修廠「諾騰亞洲股份有限公司」，看好桃園發展潛力，選擇落腳桃園，2日舉行簽約儀式。

美商NORDAM航太集團執行長T. Hastings Siegfried表示，NORDAM集團在亞洲發展已將近30年，過去據點設於新加坡，為求公司未來長遠發展，考量與華航的長期良好合作，以及桃園鄰近機場並具有建廠空間、專業人才等多項優勢，決定在桃園設立據點。

華航去年3月與美國NORDAM航太集團簽署合作備忘錄後，9月再簽商業協定，去年12月辦理「諾騰亞洲股份有限公司」公司登記，不到1年確定投資設廠，預計今年3月申請建照，明年年中開始營運。

根據了解，台美兩大航太產業合資設廠案，NORDAM出資51％、華航出資49％，華航董事長何煖軒、NORDAM航太集團執行長T. Hastings Siegfried、外交部北美司長陳力國與經濟部工業局長呂正華、桃園市長鄭文燦都到場見證。

何煖軒說，諾騰亞洲公司未來主要維修產品，包括B777機型的引擎排氣整流錐後段與前段與A320機型的雷達罩、升降舵、進氣罩、反推力器等，此次招商設廠效率很快，希望帶動桃園整體航太產業鏈。

鄭文燦表示，桃園坐擁桃園國際機場，並致力於航太產業發展，這次美國知名航太集團選擇與華航合資設廠是「強強相加」，台灣航太維修產值有1600億元，桃園多所大學與高中也設有相關科系，將挹注基層人才培育。

桃園有16所大學，其中開南大學、萬能科技大學有航太維修相關科系；在高中部分，大興高中有飛機修護科，在人才培育及人才提供上，可支應維修工廠需求。

(中國時報)

鎖定高端客 豪宅走VIP行銷 聲寶旺年會獎品獎金上千萬

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。