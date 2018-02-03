東卯山頂 360度視野絕美

2018年02月03日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

「谷關七雄」為中部熱門的登山路線，均屬中級山，路段多為土石路面、坡度較為陡峭，來回平均耗時7至8小時，需具備一定體能；近年許多山友熱衷蒐集「攻頂完攀照」，有國中生畢業前征服7座名山，連台中市長林佳龍、市議員張雅旻也曾挑戰唐麻單山及波津加山。

谷關七雄包括八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，其中排行老五的東卯山，標高1690公尺，步道全長6.7公里，前段為台電保線道路，後段則依山勢走向修築，全程以「Z」字型蜿蜒向上。

東卯山步道路跡清楚，且皆有樹蔭，但沿途有許多捷徑，不注意可能會走錯，登頂前需攀繩征服岩壁。山友一致推薦「東卯山」攻頂後的360度視野，天氣良好時，可遠眺松鶴部落，新山、馬崙山、八仙山、唐麻丹山等山巒美景盡收眼底，另一邊可見屋我尾山、稍來和鳶嘴，甚至大雪山。

山友江鎮祥表示，東卯山最後0.5k，坡度急升還需攀爬，需花較多力氣，爬完最後一段，迎接而來的，就是登頂風光；在七雄當中，東卯山難度不高，路徑也很清楚，有經驗的可輕裝上山，但初次挑戰，還是得裝備齊全。

近年許多山友熱衷蒐集谷關七雄「完攀照」，卻因準備不足、體力不支或迷路鎩羽而歸。台中市消防局長蕭煥章呼籲，谷關七雄與一般登山步道不同，攀登前應評估體能、腳程並作足功課，攜帶足夠照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子。

(中國時報)