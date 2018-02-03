東卯山頂 360度視野絕美

東卯山部分路段設置拉繩，有經驗山友必備登山杖、登山鞋和手套，也會結伴同行。（山友江鎮祥提供）

友善列印
中國時報
／台中報導

「谷關七雄」為中部熱門的登山路線，均屬中級山，路段多為土石路面、坡度較為陡峭，來回平均耗時7至8小時，需具備一定體能；近年許多山友熱衷蒐集「攻頂完攀照」，有國中生畢業前征服7座名山，連台中市長林佳龍、市議員張雅旻也曾挑戰唐麻單山及波津加山。

谷關七雄包括八仙山、馬崙山、屋我尾山、波津加山、東卯山、白毛山和唐麻丹山，其中排行老五的東卯山，標高1690公尺，步道全長6.7公里，前段為台電保線道路，後段則依山勢走向修築，全程以「Z」字型蜿蜒向上。

東卯山步道路跡清楚，且皆有樹蔭，但沿途有許多捷徑，不注意可能會走錯，登頂前需攀繩征服岩壁。山友一致推薦「東卯山」攻頂後的360度視野，天氣良好時，可遠眺松鶴部落，新山、馬崙山、八仙山、唐麻丹山等山巒美景盡收眼底，另一邊可見屋我尾山、稍來和鳶嘴，甚至大雪山。

山友江鎮祥表示，東卯山最後0.5k，坡度急升還需攀爬，需花較多力氣，爬完最後一段，迎接而來的，就是登頂風光；在七雄當中，東卯山難度不高，路徑也很清楚，有經驗的可輕裝上山，但初次挑戰，還是得裝備齊全。

近年許多山友熱衷蒐集谷關七雄「完攀照」，卻因準備不足、體力不支或迷路鎩羽而歸。台中市消防局長蕭煥章呼籲，谷關七雄與一般登山步道不同，攀登前應評估體能、腳程並作足功課，攜帶足夠照明設備、水、糧食、雨具、手機或無線電及哨子。

(中國時報)

大禮大同步道 前進黑暗部落 阿里山二延平步道 漫步在雲端

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。