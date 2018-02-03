阿里山二延平步道 漫步在雲端

阿里山二延平步道有別於其他步道崎嶇不平，踏起來穩固的步道，是山友口中的5星級棧道。（翁聖勳攝）

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中國時報
翁聖勳／嘉縣報導

嘉義隙頂二延平步道入口位於阿里山公路旁，沿途有竹林、奇石、茶園等不同的風光，天氣晴朗時，可在平台向西俯瞰嘉義平原、嘉義兩大水庫等美景，甚至還可遙望東石及布袋外港，偶有雲瀑、雲海，夕陽美景，時常吸引攝影人士專程前往取景。

二延平步道口位於阿里山公路53.5公里，全長約1000公尺，海拔高約1250公尺，往返來回約1個多小時，適合剛入門山友或想簡單運動的民眾；此步道是早年山上居民利用隙頂山與二延平兩山之間空隙所修建，鋒面過境或風強溫度低時，常可見雲瀑雲海，是阿里山旅客必遊景點之一。

步道入口往上走4、500公尺，會先經過枕木棧道，有別於其他步道的崎嶇不平，踏起來穩固的步道，是山友口中的5星級棧道，慢慢向上，則會經過竹幹較細較矮小的石竹林，再由竹林入口處走到第一處涼亭，會經過大片茂綠茶園，綠意盎然的茶園小丘，可說是隙頂景觀的招牌景色。

緊接著再往上爬，抬頭就可見山頂電塔，步道終點近在咫尺；山頭有座涼亭及3座觀景平台，放眼望去就是廣闊無邊的嘉南平原，天氣晴朗時，還可以看到布袋、東石港海岸，尤其，秋冬午後2、3點，還能在二延平山頂看到壯觀的雲瀑或雲海美景，山巒忽隱忽現，讓人彷彿來到仙境，不喜歡爬山的民眾，光是賞景，就值回票價。

登山地址：阿里山公路53.1公里處（隙頂－雲頂步道）

洽詢電話：（05）259-3900（阿里山國家風景區管理處 ）

(中國時報)

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