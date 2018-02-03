瑪莎拉蒂拍賣 290萬開回家

2018年02月03日 04:10 中國時報 徐養齡 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹地檢署2日罕見拍賣原價近600萬的瑪莎拉蒂Ghibli跑車，以不到4折的207萬起標，吸引大批買家競標，其中不乏身家破億的商界大亨，你來我往拉抬價格，最後以飆破預期的290萬拍出，連主持拍賣的檢察官張瑞玲也直呼「好意外！」

得標的50歲杜姓鋼鐵商昨帶著老婆、小孩，遠從台南市北上竹市競標，過程中舉牌喊價不手軟，顯得志在必得，順利標得香車後，笑得合不攏嘴，指老婆、孩子都愛這個品牌，要買來當作新年禮物。

新竹地檢署去年掃蕩以彭姓男子為首的詐騙集團，看準退休公教人員手握大筆存款，假冒健保局、檢察官辦案名義，打電話控制被害人提領現金付款，年僅32歲的彭男買下瑪莎拉蒂跑車代步，落網時連同愛車一併被查扣。

檢警指出，彭男購入的瑪莎拉蒂（Maserati Ghibli S Q4）跑車，車界有「海神」之稱，2013年出廠，里程數不到3萬公里，是具備410匹馬力的性能猛獸，也是該車系的頂級車款，新車要價近600萬元，檢方找來專家鑑價，以低於4折的207萬元起標，果然吸引不少車商及愛車人士目光。

然而瑪莎拉蒂畢竟非一般國產車，折舊率相對較高，加上養護成本不輕，儘管竹檢開出不到4折價起標，外界仍不看好，預估會歷經至少1次流標。但昨天拍賣會場卻盛況空前，就連身家破億的啟德重機董事長胡漢龑也上場喊價競標，最終以290萬拍出，跌破眾人眼鏡。

張瑞玲扮演關鍵角色，從指揮偵辦到主持拍賣會，一路走來感觸良多，拍賣前一度擔心名車會有價無市，幸好最後競標情況踴躍，讓詐欺案被害人得以受惠。

(中國時報)