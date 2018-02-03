鈺鼎步道 逾千階梯走出健康

2018年02月03日 04:10 中國時報 程炳璋 ／台南報導 ／台南報導

南化區北寮里的鈺鼎步道，登山口位在天艷宮旁，沿途林木扶疏，約1470個階梯，全程皆由石階與原木棧道鋪成，登頂還可俯瞰南化水庫大壩，成為新興熱門的健康步道。

步道全長1.6公里，從170公尺爬升到430公尺，都是原始林自然生態，還能看見原生月橘樹群（又名七里香），更不乏百年老樹，是步道最具特色的自然景觀。

因林相完整，植被覆蓋良好，可見到豐富動植物生態，步道旁有光臘樹，夏秋時節可看到不少獨角仙盤據。沿著步道緩緩而上，傳來陣陣蟲鳴鳥叫聲，還有山風襲來，夏日到此登山，十分消暑，初冬散步其中，也可享受景觀遼闊的舒爽。

鈺鼎步道終點有座木造瞭望台，是步道最高點，往東眺望，是風光明媚的南化水庫湖景與水庫大壩，向西俯瞰則是南化牛稠仔及坑內谷地。

登山口：台南市南化區北寮里天艷宮旁。

洽詢電話：嘉義林管區處05-2787006轉育樂課。

交通資訊：玉井沿台3線與台20線共線南橫公路往甲仙方向行駛，至北寮街道台20線42K+300處左轉，至北寮派出所門口右側天豔宮指示牌，照指示牌方向走，過南化淨水場約2.4Km抵達天豔宮停車場，鈺鼎步道登山口即為天豔宮旁小徑。

搭公車於玉井搭乘興南客運玉井─甲仙路線公車至北寮下車，往北寮派出所方向依指示牌行走2.4公里至天豔宮旁鈺鼎步道入口。

(中國時報)