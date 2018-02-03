墾丁大街設轉運站 民眾抗議

屏東縣議員蔣月惠（前排）與近20位居民2日到墾管處舉白布條抗議，嚴正聲明恆春半島97.6％居民反對在大灣遊憩區建轉運站。（謝佳潾攝）

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中國時報
／屏東報導

墾丁大街轉運站設置爭議延燒不止，預先評估環境影響審查小組2日在墾管處進行第1次會議，縣議員蔣月惠與近20位居民到場舉白布條抗議，嚴正聲明恆春半島97.6％居民反對在大灣遊憩區建轉運站，墾丁真正需要的是安全的停靠站，不是讓交通更打結的蚊子館。

屏縣府為紓解墾丁交通亂象，向交通部申請4500萬經費，預計在墾丁大街入口處即大灣遊憩區建轉運站，但多數居民並不領情，反而直指這項建設是破壞生態環境、景觀及讓交通更亂而已。2日到場抗議的居民張怡指出，墾丁大街有合法疑慮，政府應對症下藥，而非「迎合」本末倒置作業。

前鎮代柯義忠則說，大街前的十字路口共有15條線道，現在連紅綠燈都搞不清楚了，到時候不會更亂更塞？且報告指出，屆時將派員到場指揮交通，這會不會太可笑了？那與現況有何不同？為何要這樣浪費人民的納稅錢？

李姓居民也說，墾丁非住宅區，也不是觀光區，是國家公園，政府在做任何建設前，是否應該將高度提高、更為謹慎，而不是為建而建，且墾丁不僅只有大街前的交通亂象問題，當地居民最了解地方需要什麼，政府有聽見嗎？

蔣月惠指出，大灣遊憩區是沙灘的呼吸點，豈能為建設而砍樹、移植，這種破壞環境的舉動真的會成國際笑話，盼政府三思而行。審查小組委員戴佐敏說，建議主辦單位安排審查委員實地勘查，了解實際狀況。

(中國時報)

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