台南水情稍緊 市府籲節水

2018年02月03日 04:10 中國時報 莊曜聰 ╱台南報導 ╱台南報導

水庫蓄水量不如預期，水情仍吃緊！去年汛期降雨情形欠佳，南部地區主要水庫集水區降雨量與往年相比僅5成不到，台南地區水情由正常的藍燈轉為稍緊的綠燈，現階段暫時無趨緩狀況，相關單位也已調度農業用水，並自高雄引南水北送支援，隨著春節將至，民生用水增加，市府也呼籲民眾務必持續節水。

根據水利局資料統計，去年8月到今年1月間，各地降雨量偏低，曾文、烏山頭水庫累積降雨僅559毫米，不到歷年平均值一半，南化水庫累積降雨僅達平均值6成，蓄水量均持續下降，截至今年1月底止，曾文、烏山頭水庫蓄水量28070萬噸，較歷年平均蓄水量減少9827萬噸、南化水庫蓄水水量6718萬噸，較歷年平均蓄水量減少1103萬噸，水情日益趨緊。

自來水公司六區處處長李丁來指出，南部地區未有明顯降雨，隨著枯水期來臨，為減緩南化水庫水位持續下降，配合水利署南區水資源局調度節餘農業用水，並自高雄北送，加上曾文淨水場供應，每日可支援9.5萬立方公尺水量。

南化水庫自1993年啟用營運後，因泥沙淤積，目前蓄水量僅有原設計6成左右，目前，清淤疏浚作業也持續進行，斥資33億元打造長約1.4公里的防淤隧道，預計年底前完工，待未來防淤隧道啟用後，每年排砂量可達72萬立方公尺，將可有效延長水庫壽命。

(中國時報)