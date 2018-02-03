台南水情稍緊 市府籲節水

友善列印
中國時報
╱台南報導

水庫蓄水量不如預期，水情仍吃緊！去年汛期降雨情形欠佳，南部地區主要水庫集水區降雨量與往年相比僅5成不到，台南地區水情由正常的藍燈轉為稍緊的綠燈，現階段暫時無趨緩狀況，相關單位也已調度農業用水，並自高雄引南水北送支援，隨著春節將至，民生用水增加，市府也呼籲民眾務必持續節水。

根據水利局資料統計，去年8月到今年1月間，各地降雨量偏低，曾文、烏山頭水庫累積降雨僅559毫米，不到歷年平均值一半，南化水庫累積降雨僅達平均值6成，蓄水量均持續下降，截至今年1月底止，曾文、烏山頭水庫蓄水量28070萬噸，較歷年平均蓄水量減少9827萬噸、南化水庫蓄水水量6718萬噸，較歷年平均蓄水量減少1103萬噸，水情日益趨緊。

自來水公司六區處處長李丁來指出，南部地區未有明顯降雨，隨著枯水期來臨，為減緩南化水庫水位持續下降，配合水利署南區水資源局調度節餘農業用水，並自高雄北送，加上曾文淨水場供應，每日可支援9.5萬立方公尺水量。

南化水庫自1993年啟用營運後，因泥沙淤積，目前蓄水量僅有原設計6成左右，目前，清淤疏浚作業也持續進行，斥資33億元打造長約1.4公里的防淤隧道，預計年底前完工，待未來防淤隧道啟用後，每年排砂量可達72萬立方公尺，將可有效延長水庫壽命。

(中國時報)

墾丁大街設轉運站 民眾抗議 到高醫看病 刷一卡通省時間

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。