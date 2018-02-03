到高醫看病 刷一卡通省時間

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中國時報
／高雄報導

繼高雄市立醫院啟用一卡通批價繳費後，一卡通公司2日宣布，高醫批價櫃檯即日起也可使用一卡通，並首度啟用自動繳費櫃檯，民眾可直接拿繳費單到櫃檯自行掃描條碼後，就能用一卡通扣款繳費，可望減少病友排隊時間。

一卡通公司統計，全台現有267個公家機關可用一卡通，平均每日繳交筆數1000筆，每筆繳費金額約150元。以三民區第二戶政事務所為例，3年多前啟用之初，每月嗶卡繳費不到1000元，但去年底止，已成長到每月2萬元以上。

一卡通公司指出，大醫院病患、家屬多，民眾前往看病如果還需花很長時間排隊批價，對病友來說負擔不輕，現在多了一卡通繳費的選擇，不僅可以縮短批價排隊，也能減少在醫院中停留時間，減低受感染風險。

從高捷票卡分割成立的一卡通公司，以南部為大本營，目前發卡量已有1500萬張，除了最先的交通運輸，現也因提供小額消費，能在4大超商、百貨、量販店、加油站等通路使用，近年來更持續導入政府行政規費的繳交。

以高雄市為例，目前可臨櫃使用一卡通繳納規費的單位包含戶政事務所的證照費、登記費及資料使用費，地政事務所的謄本費、登記費、測量費等，經發局的商業登記規費，動保護處的寵物認養登記費、晶片植入登記費等。

(中國時報)

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