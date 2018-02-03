虱目魚凍傷2成 漁民打撈廉售

雲林縣虱目魚凍傷約2成，漁民持續防寒害。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導

連續低溫，造成雲林沿海虱目魚凍傷約2成，漁民2日打撈奄奄一息的體弱虱目魚，趁還新鮮拿到市場廉售，凍傷虱目魚安全無虞，吸引民眾前來撿便宜，見於寒流仍將持續發威，漁民上緊發條、持續防寒，希望將損失減至最低。

近日雲林沿海入夜後氣溫約在10、11度左右，虱目魚還勉強可以支撐住，但部分體弱虱目魚已漂浮在漁塭邊，為了避免魚隻死亡後汙染塭水，漁民只能忍痛打撈，盡快拿到市場出售。

林姓漁民表示，凍傷虱目魚並沒有染病，只是體質較弱，吃起來與正常虱目魚一樣，還是相當美味，但價格卻只有一半、甚至更低，每台斤僅20至25元，不少民眾不在意，買回去煮魚湯寒冬暖身。

漁民說，這波寒流截至目前為止，比預期的溫度還高一點，原本以為會降至10度以下，結果還可維持在10、11度，加上白天南部地區都出現太陽，水溫不至於整天都很低，讓虱目魚得以有喘息的機會。

不過，氣象單位預期3、4日將有更強一波寒流來襲，漁民們憂心凍傷虱目魚已經很虛弱了，面對寒流可能凶多吉少，只能盡力而為，藉由抽取溫度較高的地下水加溫，將損失減至最少。

漁民指出，每次寒冬來襲，都會造成不少虱目魚凍斃或凍傷，希望相關單位能設法協助漁民，以優惠價格加以收購，讓漁民不至血本無歸，過個安穩的舊曆新年。

(中國時報)

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