高捷免費搭 3站運量增最多

2018年02月03日 04:10 中國時報 劉宥廷 ／高雄報導 ／高雄報導

高市冬季大眾運輸免費搭再傳「捷」報，高雄捷運今年1月尖峰運量平均增幅27％，最高增幅高達40％，其中增幅最多3個車站分別為青埔站、橋頭火車站及大東站；交通局分析，這3站都屬市郊區，上下班通勤距離遠，通勤族免費搭，省很大較有感。

交通局表示，增幅最多3車站分別為青埔站53％、橋頭火車站41％及大東站38％，當月平日全天平均總搭乘運量，也較去年同期成長4.5％；高捷統計今年1月每位旅客平均旅次長度為9.8公里，相較去年同期7.5公里、增加約30％，足以顯示免費搭，吸引郊區較長程地方民眾搭乘，也改變民眾通勤習慣。

家住岡山醫院附近的上班族陳小姐說，原本每日通勤運具是機車，配合免費大眾運輸搭乘公車紅69A，再轉附近捷運站通勤到信義國小站周邊上班，估算每月可節省約2500元，且不用擔心下雨騎車，臉妝淋花的窘境。

在鳥松區長庚醫院上班的李先生表示，往返小港住家都是開車通勤，現在改搭大眾運輸，每月至少省下4000元停車費及汽車油錢，真的省很大，也希望優惠措施能延長時間。

高市去年12月啟動冬季大眾運輸免費搭措施，當月平日尖峰時段平均增幅26％，最高增幅32％，但今年1月統計資料，再次刷新尖峰時段運量增幅紀錄；交通局指出，2月進入寒假、春節，鼓勵出遊民眾多搭乘大眾運輸工具，除可省錢還可降低空汙。

(中國時報)