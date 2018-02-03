雲林春耕秧苗 蓋被子禦寒

2018年02月03日 04:10 中國時報 許素惠 ／雲林報導 ／雲林報導

秧苗也要「蓋被子」禦寒！未來幾天氣溫可能下探10度以下，正值春耕，秧苗防寒很重要，業者紛紛替在5公分以下秧苗覆蓋塑膠布或不織布，並隨時清除布上積水，以防凍傷，但逾5公分秧苗就不能覆蓋，否則苗葉反而會焦紅，農民只能「剉咧等」。

雲林縣長李進勇2日下午在縣農業處副處長許永瑜、虎尾鎮農會總幹事黃鈺惠、鎮長林文彬等人引領下，前往虎尾下溪里正雄水稻育苗中心，關心秧苗防寒問題。

一行人看見約4分地秧苗，有的已蓋上塑膠布，部分則沒有，育苗業者周志展掀起塑膠布指出，綠化中或生育初期的秧苗較脆弱，要以不織布或塑膠布覆蓋，並隨時清除布上積水，防低溫凍傷，等到寒流離境後，得立即掀開塑膠布，或抽取地下水，利用流動的地下水防寒。

周志展說，一般未及5公分高的秧苗還很脆弱，需要完全覆蓋防低溫，如果已經全部綠化、長得較高，則不能覆蓋，否則反而會造成秧葉尾端產生焦紅枯萎，被農民認定是種不活的壞品質。

黃鈺惠指出，完全綠化的秧苗因不能再覆蓋塑膠布、不織布，又沒有其他防寒好方法，所以，育苗業者都「剉咧等」，祈求能安然度過寒流侵襲，只要能撐過，就像人發燒自然退燒後，免疫力會增強，苗株會更強壯。

李進勇表示，目前已進入春耕期，秧苗如未做好防寒措施，除了農民買不到秧苗播種，後續也將波及一期稻作收成，生產源頭的秧苗一定要顧好。

周志展並向李進勇反映，若政府再不解決農業缺工問題，全國水稻育苗協會3月將串聯業者北上陳情。李表示，中央已指示雲林試辦引進外籍移工，也放寬移工假日兼工等標準，預計6月試辦。

(中國時報)