小提燈旺狗吐舌 幸福GOGO

2018年02月03日 04:10 中國時報 柯伶穎 ／台北報導 ／台北報導

2018台北燈節將於2月24日至3月4日在西門町登場，小提燈於2日亮相，這次以台灣犬大膽無畏的精神設計，用狗諧音命名為「幸福GO GO」，希望一整年都幸福「夠夠」，而且組裝10分鐘內就可以完工，四肢可靈活運動，彷彿牽著台灣忠犬提燈上街。

「幸福GO GO」由紙雕藝術家洪新富與插畫家張嘉路設計。洪新富表示，今年以台灣土狗為設計原型，狗吐舌頭表示熱情、友善，因此設計小提燈舌頭、四肢都能活動，提燈時可以前後擺動，就像遛狗時開心的樣子，也能擺設成站、坐或趴的可愛模樣。

組裝10分鐘 四肢靈活

小提燈色彩則是充滿喜氣的鮮紅色，張嘉路表示，以「大紅大紫」、「紫氣東來」等吉祥概念，提燈上印有台北101、自然山林、百年古剎等台北意象，四肢袖口部分放上金錢紋，期望在新的一年裡，一起打拚新台幣。

24、25日開放民眾索取

北市觀傳局指出，小提燈將於2月24、25日在燈節周邊與12行政區現場開放民眾索取，配合節能減碳要求，今年小提燈數量也稍作調整，也從去年的20萬盞減至14萬（含鄰里長、公益團體），供民眾索取的小提燈發放10萬6千盞，有關小提燈發送的詳細訊息，可上2018台北燈節官網查詢。(https://2018.lanternfestival.taipei/)

除了原版的彩色小提燈外，觀傳局長陳思宇表示，今年還訂製「著色版」小提燈，只透過教育局發放給全台北所有小一生，讓學生在上頭彩繪自己喜愛的圖案。

至於燈節籌備進度，台北市副市長陳景峻表示，所有籌備工作到1日最後一場履勘應該都準備就緒，主燈目前在嘉義大林施作，預計下周就會亮相。今年台北燈節將規劃北門、西門紅樓雙主場，一邊會展示主燈，另一邊會呈現「光榮城市、進步價值」的意象。

(中國時報)