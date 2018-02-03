MIT高材生 創36金氏紀錄

2018年02月03日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

重視整合型人才教育（STEM）的新竹市培英國中，2日邀請積極推廣STEM教育的美國麻省理工學院（MIT）高材生David Rush到校，表演其專精的力平衡與轉動平衡運動，並以嘴頂7.7公斤、移動長達168.76公尺，以及持續4分22秒，拿下個人第36個金氏世界紀錄。

培英推廣自造教育

培英國中校長丁淑觀表示，David Rush曾經結合興趣所學，編撰了交互式虛擬雜耍模擬器程式，並在2005年獲得麻省理工電子工程和計算科學專業最佳本科項目的George C. Sherman獎。之後在Marvell Semiconductor擔任ASIC設計工程師。

其近年意識STEM的重要，因此長期致力推廣，為了吸引目光，甚至發展一系列的力平衡與轉動平衡，並以不斷創下金氏世界紀錄的方式，試圖喚起孩子們對STEM感到興趣。

David捐獎學金支持

丁淑觀說，培英國中在市府支持下，2017年成立了竹市第一所自造教育示範中心，致力自造教育的推廣，並特別以教育示範中心名義，邀請David到培英國中表演，希望透過此次機會，擴展學生學習廣度，並了解各國STEM教育的推動

而David在拿下個人第36個金氏紀錄後，也捐贈了他高中時期獲得美光基金會獎學金美金5500元，鼓勵培英持續推動STEM教育，讓STEM教育的精神得以持續傳承下去。

鼓勵DIY創意思考

教育處長李芳齡表示，整合型人才教育是於2000年初於美國興起，旨在提高學生技術素養、增強國家科技競爭力的綜合教育實踐活動，並以科學、技術、工程、數學科目的英文字首命名為「STEM」。

STEM教育帶給孩子們的不只是技能的學習，對於孩子們創意思考、邏輯運算思維，以及團隊學習、問題解決與DIY自己動手做能力的培養，有很大的助益。

(中國時報)