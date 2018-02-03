搶救菇寮 九渠溝闢滯洪池

2018年02月03日 04:10 中國時報 王文吉 ／台中報導 ／台中報導

近年氣候變遷，台中市新社區九渠溝每逢豪雨就氾濫成災，尤以香菇之家附近受害最嚴重，居民苦不堪言，下游大坑地區則在旱季時缺水。為解決水患並調節水量，台中市水利局協調農委會種苗改良繁殖場，取得3.2公頃土地，將設滯洪池，2日動土，預計10月完工。

苗改場 將撥地3.2公頃

九渠溝為白冷圳灌溉區的主要排水路，百年來供應新社區的農業及民生水源，近年卻時常氾濫成災。當地居民表示，這條水圳孕育旱地變良田，讓新社脫胎換骨，沒想到近年卻翻臉無情，只要下大雨就溢流淹水，居民對九渠溝是「又愛又恨」！

緊鄰九渠溝的香菇之家首當其衝，菇農詹活源無奈表示，從72水災後，每逢大雨，九渠溝就會氾濫，幾乎年年水淹1公尺以上，大水灌進他的菇寮及住家，一夜之間沖走30多萬個太空包，害他損失慘重，希望滯洪池趕快完工。

供大坑 調蓄2.5萬噸水

為解決九渠溝淹水問題，中央及地方聯手投入1.09億元，將興建容量10萬噸的滯洪池。台中市水利局長周廷彰表示，該工程可減少下游淹水面積約30公頃，保護約575戶人口，旱季則發揮迷你水庫功能，調蓄2.5萬噸水量，提供下游的大坑及新社崑山、水井等地區水源。

九渠溝滯洪池的綠帶區保留大草皮活動空間，將種植緋寒櫻、烏心石等闊葉木，還有百合、金針花等兼具水土保持又美觀的植物，提供市民休閒遊憩。台中市長林佳龍說，九渠溝滯洪池是一舉三得的工程，新社、大坑的發展，將因整治工程而更好。

(中國時報)