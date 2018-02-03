彰化海岸 環團籲設國家溼地

環保團體在彰化縣政府廣場抗議國光石化撤案7年，彰化海岸溼地仍放任不管，疾呼盡速公告為國家級溼地。（吳敏菁攝）

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中國時報
／彰化報導

國光石化撤案7年，彰化海岸溼地放任不管，2日是國際溼地日，彰化縣環保聯盟到縣府廣場陳情，質疑只將海牛車登錄無形文化資產，卻不把共存共榮的潮間帶納入保護，保育做半套，疾呼畫設彰化海岸為國家溼地，投入更多人力與經費，監測環境、守護溼地。

潮間帶 應納入保護

大城、芳苑潮間帶深入海洋5、6公里以上，是西海岸面積最大、最完整泥質灘地，來自濁水溪黑泥綿延無際，世界罕見。彰化縣環保聯盟總幹事施月英表示，全國有82處列入國家溼地，彰化海岸早在2007年12月17日內政部營建署評定為「國際級彰化海岸溼地」，卻遲沒公告。

彰化環保聯盟理事長洪新有指出，彰化西南角生機盎然，經費不該只砸硬體，整個西海岸已徹底水泥化，要保護最後珍寶。

大城鄉台西村社區發展協會許震唐指出，很多人打這片溼地主意，希望填海造陸、開發工業，其實溼地可發展觀光輕旅行，像牛車體驗，濁水溪出海口每年「拜溪王」民俗等，都值得發揚。

建設處 允列入參考

這片海域有蚵田、還孕育100多種物種和白海豚攝食的底棲性魚群。縣府審計室指出，從2011年至今，內政部、農委會等共補助5868萬元進行生態資源等調查，但委託民間團體調查成果，不是沒交，就是資訊未進行整合。

彰化縣建設處表示，新的《國土計畫法》已上路，有「國土保育地區」、「海洋資源地區」等分區，環團的意見會納入彰化縣的國土計畫參考。

(中國時報)

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