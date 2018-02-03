原墾戶變侵占戶 國土計畫挨轟

國土計畫法影響耕作權，民眾陳情暫緩還地。（張朝欣攝）

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中國時報
／雲林報導
民眾指林務局僅憑空照圖及一紙公文，就要強收耕作地。（張朝欣攝）

全國國土計畫預計今年6月公告實施，由中央統籌推動，立委張麗善接獲民眾反映，指林務局僅憑空照圖及一紙公文，就要強收長久以來的耕作地，2日邀林務局官員召開協調會，林務局強調，會補辦說明會持續與民眾溝通。

麥寮鄉多筆土地由原墾戶自行墾植，後經公告為國有保安林地並限期歸還，對此，民眾深感不滿。2日協調會在麥寮鄉新吉村活動中心舉行，由張麗善、林務局副局長楊宏志等人共同主持，數10名民眾到場陳情。

張麗善協調 補辦說明會

陳情人代表許擇寶表示，林地都是祖先在清朝就耕作的土地，為阻擋強風種植樹木，現在卻遭林務局扣上占領保安林地的罪名，大家都無法接受，「我們是原墾戶，不是侵占戶。」

林務局官員回應，此地區為2003年雲林縣政府所移轉，需釐清當時的放租清冊及1976年第1版空照圖，再與當地民眾重新立訂租約，希望鄉親根據《國有林地濫墾地補辦清理作業要點》，補足相關資料申請租約。

爭議未清 停止還地執行

張麗善強調，她在立院下會期將爭取增訂森林法第8條之1，比照國有財產法第42條，讓1993年7月21日前，就有實際使用或墾用事實，並願繳清歷年使用補償金的居民可以合法承租。

協調會最後結論，林務局南投林管處先行文請雲林縣政府協助提供過往的墾植資料，同時由林務單位補辦說明會，讓民眾了解相關申請租約問題，在爭議釐清前，停止強制還地的執行命令。

(中國時報)

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