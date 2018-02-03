屏東高樹鄉長涉弊 20萬交保

2018年02月03日 04:10 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東地檢署偵辦高樹鄉工程弊案，1日指揮屏東縣調站幹員前進高樹鄉公所及相關嫌疑人住處進行搜索，同時帶回高樹鄉長廖文賢，檢調漏夜偵訊後，2日上午認為有部分金流無法合理交代，但暫時沒有聲押必要，因此當庭諭令廖以20萬元交保，另詹姓及黃姓公所發收人員各以5萬交保，全案持續偵辦中。

工程多由某集團得標

廖文賢交保後電話即關機，無法獲得回應。熟知高樹政治生態的地方人士指出，高樹鄉因每年有超過9000萬元砂石回饋金，幾乎都用在地方基礎建設及社福支出，包括高樹、舊寮、泰山及新南等4大聚落，每年就能分配到1000千餘萬的工程經費。

大部分款項多用來鋪柏油、通水溝，當地鄉民常自豪地說，「鄉內沒有一條不平的路」。不過檢察官調查發現，近1、2年內高樹鄉包括道路品質改善及排水工程，多由同一集團得標、把持，懷疑有業者蓄意圍標、綁標，且懷疑有公務員涉案。

3公僕疑與業者有互動

經過近1個月調查，檢調發動第2波搜索約談，並帶回廖文賢及詹姓、黃姓公所祕書室收發人員，其中多筆可疑金流被檢方認為頗有問題，懷疑3人與圍標集團有所互動，不過現階段沒有聲押必要，因此訊後諭令交保。

除了交保的3人外，上一波傳訊已收押曹姓及謝姓2名廠商，另有名石姓廠商以6萬元交保，全案依政府採購法及貪汙罪持續偵辦。屏檢主任檢察官林俊傑強調，檢方有多少證據、案件就會辦到哪，目前雖未掌握不當得利金額數字，不過已逐漸釐清案情，其他辦案進度他則不願鬆口，態度非常低調。

(中國時報)