宜蘭走春 國道客運打82折

2018年02月03日 04:10 中國時報 張立勳 ／台北報導 ／台北報導

迎狗年首都客運推出春節優惠方案，市府轉運站往返宜蘭、羅東或礁溪，全票優惠打82折，分別只要105元、75元，大年初一至初五另闢市府轉運站至傳藝中心路線，此外，北市交通局也核定「南港轉運站往返羅東轉運站」共乘計程車路線，初期業者促銷，2人以上共乘採單一費率每人250元。

過年想輕鬆出遊，國道客運是不錯選擇，首都客運自14日開始至20日，市府轉運站往返宜蘭、羅東，全票原價128元折扣後只要105元，市府轉運站往返礁溪，全票原價92元，優惠價75元。

首都客運總經理李建文提醒遊客，可到市府轉運站售票櫃台買優惠票，或使用電子票證直接刷卡付費上車，即享有優惠，回數票在優惠期間不退還差額，建議恢復原價後再使用。

他指出，持電子票證在14日到20日刷卡搭乘宜蘭地區市區或公路客運，轉乘1570、1571、1572等北宜國道客運路線，還可再享全票21元、半票11元的轉乘雙重優惠。

因應春節大量旅次需求，首都客運自羅東經宜蘭、礁溪到台北的全程車，從15日除夕起到大年初五停駛，同時大量增開台北往返羅東、宜蘭和礁溪直達車，往返合計約900班次，尖峰班距約2至5分鐘，保證乘客12分鐘內都可以上車。

為增加前往宜蘭景點的便利性，李建文說，大年初一至初五闢駛「市府轉運站-羅東轉運站-傳藝中心」臨時路線，市府轉運站每天發車時間為上午8時、9時、10時等3班次，票價比照市府轉運站到宜蘭、羅東收費，但不提供回程班次，遊客可搭配景點接駁公車走春，再經礁溪、宜蘭或羅東轉運站搭客運返回台北。

(中國時報)