菜簍變教具 上課不再一成不變

2018年02月03日 04:10 中國時報 陳育賢 ／竹市報導 ／竹市報導

新竹市培英國中近年在校長丁淑觀領軍教學團隊下，屢屢有令人驚豔的創新成果，日前更以「颺風竹塹CEO，3生有幸月弓行」規畫課程，一路從新竹市初選獲勝，進入全國複選受到評審青睞，從25所複選學校中脫穎而出獲教學卓越銀質獎。

培英國中團隊近年的教學方式越來越活化，除了邀請積極推廣STEM教學的平衡運動金氏紀錄保持人到校表演外，日前獲獎更是善用新竹東山學習廊道、豐富文史的厚實教學，設計「颺風竹塹CEO，3生有幸月弓行」的課程獲教育部青睞。

此課程含蓋體能、環保、領導培養、文學創作等項目，引導孩子全方位的思考與成長，透過課程以互動共學「生活、生態、生產」3生意涵，期盼培育創發未來各行各業的CEO領袖人才。

丁淑觀說，培英教師團隊因對孩子、環境的愛，開啟一連串的課程改變之旅，學生們也從生活上取材，在建華里長徐良芳、新竹市農產運銷公司總經理倪冠勛的響應資源再造下，從大菜市場回收廢棄的竹簍，經過學生的創意，製作機器人、雞、麋鹿、山羊等地景藝術增添樂趣，讓校園宛如一座知識遊樂地。

校方指出，竹簍是傳統蔬菜運送時的保護設備，富有韌性又相當環保，外型雖然不討好，卻是「校園美學」的好素材，將市場回收的菜簍發揮巧思，是藝術教學也能傳達環保觀念。

(中國時報)