生態教育中心 挨批悼念中心

2018年02月03日 04:10 中國時報 吳敏菁 ／彰化報導 ／彰化報導

彰化縣政府耗資1億3200萬元打造「彰化縣生態教育中心」，計畫飽受爭議，拔河近3年，日前在爭議聲浪中動工，地方民眾開心多了1處建設；環團卻直指，大肚溪口野生動物保護區生態劣化嚴重，沒了水鳥、沒了螻蛄蝦，生態中心只是悼念中心。

彰化縣政府則表示，打造彰化縣生態教育中心，主要是帶動彰化西北角的海岸觀光、推廣生態教育，吸引遊客、學子，先在戶內導覽、解說識大肚溪口、招潮蟹的故鄉等動植物後，再走向戶外，計畫能否成功，怎麼經營是關鍵，評估未來OT委外不是問題。

3年前縣府斥資興蓋生態教育中心，規畫結合大肚溪口生態，利用慶安水道打造伸港鄉的「冬山河」，但編列、包發1億3200萬元經費，卻集中在打造1座硬體建築，共3層樓，總面積6萬8803平方公尺，掀起爭議。

這項工程也波折不斷，縣府發現主體建築圖是工程顧問公司所畫，沒有建築師資格，違反建築法規定，要求停工；送工程審議委員會歷經冗長程序，確定中止契約後，又再重新辦理發包，日前已經動工。

縣府強調，中心蓋在工業區遊憩用地上，並非海岸溼地，沒有破壞生態的爭議。但地方卻憂心，只是1座容納放映室、設計展示圖片的建物，台灣已到處充斥，未來經營管理、水電開銷，恐怕都成問題，擔心又成蚊子館。

彰化縣環保團體認為，推動觀光生態，可結合地方漁民，將既有、充滿特色閒置空間加以利用，像是「蛤仔兵營」等就充滿韻味，不需再花錢，蓋1座孤零零的硬體，怎麼吸引人？

(中國時報)