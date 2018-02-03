陳菊赴日 借鏡雪地觀光

2018年02月03日 04:10 中國時報 林宏聰 ／高雄報導 ／高雄報導

拚外交也拚觀光出路！高雄市長陳菊率隊赴日，參加由山形縣府、日本觀光廳及聯合國世界旅遊組織合辦的「冰雪與文化世界觀光會議」，與30國城市代表、專家交流，並吸取各國善用在地資源發展觀光的經驗，盼為高雄觀光政策找新意。

陳菊2日受邀赴日，參加山形縣政府、日本觀光廳及聯合國世界旅遊組織（UNWTO）合辦的「聯合國冰雪與文化世界觀光會議」，與美國、英國、中國大陸、韓國、德國等30國、近300位代表、專家學者討論觀光產業特色及發展歷程。

陳菊表示，大會探討冰雪地區如何利用雪地文化，吸引全球各地觀光客造訪；儘管高雄位於熱帶，沒有雪景，但一樣能從中效法各國發展觀光的作法，以全新角度檢視並挖掘高雄特有資源，找出新的觀光出路。

山形縣知事吉村美榮子表示，山形縣常有豪大雪，部分區域每年積雪達3公尺，居民得與雪共生共存，孕育雪國特有的文化及飲食風格，這次大會除宣揚雪景，更傳達傳達311東日本地震後7年，東北地區復建成果。

陳菊率隊訪日，同行的還有副市長許銘春、市府祕書處長陳瓊華、農業局長蔡復進、原住民委員會主委谷縱．喀勒芳安；陳瓊華說，這次突破國家外交困境，進入聯合國組織會議，深具意義，體現高雄與山形縣深厚友誼，並顯示積極推展城市外交的成果。

(中國時報)