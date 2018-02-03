15萬公斤黑心豬頭皮 恐已下肚

2018年02月03日 04:10 中國時報 譚宇哲 、 柯伶穎 ／綜合報導 ／綜合報導

毒瀝青拔豬毛，黑心豬頭皮竄雙北！新北市八里區長道坑路一處地下豬頭皮工廠業者，疑似為了節省成本，竟非法使用有毒的瀝青拔豬頭皮的豬毛，再將成品送往三重豬頭皮製造業者、台北市環南市場等地販售，估計已有近15萬公斤黑心豬頭皮流入市面，製成各式各樣滷味豬頭皮被民眾吃下肚，恐有致癌疑慮，全案擴大偵辦中。

新北市衛生局調查，這家地下豬頭皮工廠業者接受三重豬頭皮製造業者及台北市環南市場肉攤委託代工，從2017年2月起，將瀝青加熱溶化後浸潤豬頭，冷卻後脫毛清洗，成品賣給三重業者切絲，經台北市環南市場滷味、小吃店醃製、烹調，掩蓋瀝青刺鼻氣味，最後進到消費者口中。

衛生局食藥科長楊舒泰表示，該地下豬頭皮工廠每天代工產量約600公斤豬頭皮，收入1萬元，業者疑似為了節省成本，捨棄傳統用來拔豬毛的松香蠟，改用廉價卻帶有毒性的瀝青，衛生局2日已在工廠封存800公斤的豬頭皮原料及成品，並於下游業者處封存463.8公斤的豬頭皮製品，目前仍擴大追查產品流向。

據了解，附近民眾一度透過1999向市政府反映聞到惡臭，但政府部門在白天查訪時卻沒發現異處，直到遭媒體暗夜查訪踢爆，衛生局才再度會同警方前往稽查，成功查獲不法。

台北市政府衛生局指出，接獲士林地檢署通知後，派員會同檢調單位針對環南市場下游廠商查察，共有6攤商與八里地下工廠有交易。攤商表示，對工廠以瀝青除毛不知情，攤商負責人均已被檢調帶回約談。

(中國時報)