oBike亂停 12寮農區頭痛

峨眉12寮休閒農業園區隨處可見遊客用完亂放的oBike。（邱立雅攝）

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中國時報
邱立雅／竹縣報導

峨眉12寮休閒農業園區去年引進150輛oBike單車，希望讓民眾能利用單車悠遊12寮，未料這種無須到固定地點借還車的租用模式，讓遊客騎到哪停到哪，甚至還有人騎上獅山遊客中心，造成環境混亂，12寮休閒農業區業者也相當頭痛，已與oBike業者研究解決方案，預計將使用隱形柵欄，規範使用者騎乘行為。

峨眉12寮休閒農業園區曾到宜蘭觀摩，發現當地休閒園區使用oBike，成效不錯，在去年9月時，向oBike業者引進150輛單車進駐，讓遊客能在108公頃大的園區內單車輕鬆遊。過去12寮休閒農業園區曾有單車租借商家，但園區內地形變化多，常發生意外事故，商家認為既麻煩又無賺頭，便紛紛撤出。

oBike去年進駐後，原先以為能解決遊客在園區內的移動問題，因oBike無法變速，大幅限制遊客騎乘範圍，沒想到遊客腿力驚人，竟然騎上陡峭的獅頭山、遙遠的台3線上，且走在休閒農業園區內，也四處可見隨意放置的腳踏車，還有車藍已經爬上野草，原本農業園區的美意被破壞。

針對此一問題，12寮休閒農業園區找上業者商議解決辦法，先對當下四散的腳踏車先行回收整理，後續由園區提供3個區域，設立隱形的電子柵欄，在oBike app上可以查詢得到，業者規畫若未停放區域內將無法再使用車輛，若依規停回電子柵欄，可享用後續騎乘優惠。

不過150輛單車經過不同民眾騎乘，已很難計算園區內到底還剩幾輛車。面對四散各處的單車，參山國家風景區管理處獅頭山管理站則準備召集12寮休閒農業園區方與oBike業者進一步研擬改善計畫。

(中國時報)

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