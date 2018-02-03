春來福旺 南投燈會主燈亮相

南投燈會主燈「春來福旺」亮相，為活動暖身。（沈揮勝攝）

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中國時報
／南投報導

2018南投燈會「旺運出投天」將於2月9日到3月4日登場，今年規畫南投縣會展中心、埔里水上燈會2大燈區，計有26組主題。南投縣政府2日讓「春來福旺」主燈提早亮相，縣長林明溱力邀民眾春遊南投看燈會，絕對不虛此行！

暖身活動中，林明溱邀貴賓共持小提燈，並推薦即將布置在主燈旁邊，由縣內各國中、小學生所繪製的220座「汪星人」彩繪花燈，並為其點睛，期待南投燈會順利圓滿。

縣府指出，狗年主燈「春來福旺」象徵新年邁向更高遠目標，採用宇宙起飛概念，設計為科技感太空犬造型；太空艙門開啟時，可見到4隻小太空犬，與主燈犬合為五福臨門，吉祥又討喜。

主燈可360度旋轉，太空犬尾巴伴隨著聲光擺動，秀出狗年最萌花燈。旁邊「遊樂汪星人燈區」造型多樣、用色繽紛，有蝙蝠俠、蜘蛛人、川劇變臉等風格花燈，相當吸睛。

而埔里水上燈區，枇杷大排燈影照映，呈現絢麗的場景，近30座在地企業贊助的獨立花燈展現埔里特色；另有蝴蝶水谷燈區，布置各種蝴蝶造型花燈，猶如水上群舞，繽紛夢幻視覺效果。

燈會周邊還有5大精彩活動，去年引發熱烈回響的銅梁火龍，也將於元宵節起連5天在主燈區與埔里燈區火熱展演；今年另增陜西安塞腰鼓、浙江海寧皮影戲，與銅梁火龍並列世界3大非物質文化遺產，齊聚南投燈會。

(中國時報)

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