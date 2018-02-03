台南藝術節 市集特賣明登場

2018年02月03日 04:10 中國時報 曹婷婷 ／台南報導 ／台南報導

藝文展演活動是檢視一座城市文化能量的指標之一，包括台北、高雄、台南都致力推動城市藝術節，台南藝術節邁入第7年，軟體藝文展演活動耕耘多年，今年伴隨台南市立美術館將開幕，未來，大台南會展中心也有展演空間，「軟硬兼施」全面厚植、深化台南藝文特色。

「建設只能讓一個城市變得龐大、巨大，只有文化藝術可以讓一個城市變得偉大！」代理市長李孟諺指出，這幾年，政府透過各種方式，深植台南文化厚度，其中，連續第7年舉辦的台南藝術節，成功打響知名度，更建立國際口碑，讓外地遊客流連忘返，這就是紮根在地的最佳寫照。

文化局長葉澤山說，2018台南藝術節將於3月8日至5月27日展開近3個月的豐富藝術饗宴，超過45組國內外表演藝術團隊，節目多達40檔、超過105場次，更由2檔橫掃全球的百老匯音樂劇《貓》、《La La Land樂來越愛你電影交響音樂會》揭開序曲。

今年也首度規畫「藝術特賣會」，今明2天在台南文化中心旁336巷舉辦藝術市集特賣，邀演出團隊上陣，販售限定限量優惠套票，還有住宿券、機票等抽獎大禮。

文化局也將行銷觸角延伸到台北，於台北捷運每日運量最大的板南線，塗裝一台專屬「臺南WAY」專車車廂，行銷月津港燈節、鹽水蜂炮及台南藝術節，專車並藏有台南專屬彩蛋，提供乘客品味在地「臺南WAY」。

(中國時報)