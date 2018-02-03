趙天麟誇民調飆升 林岱樺批糊弄市民

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中國時報
／高雄報導

綠營高雄市長初選剩1個月，選情漸升溫，趙天麟2日稱民調支持度破2成，「已看到陳其邁車尾燈」，有信心超車逆轉；對此說法，陳其邁、管碧玲冷處理，林岱樺則怒批，她才是原高縣民調第一，「趙天麟一定要不擇手段糊弄市民嗎？」

趙天麟2日發表東高雄九區建設藍圖，打算引進藝文經濟、力促南橫公路通車，將遊客帶進旗美及原住民區；無黨籍高市原住民議員伊斯坦大．貝雅夫．正福也到場力挺，是首位替趙站台的議員。

趙天麟說，最近他民調支持度已達22.63％，與陳其邁差距縮至10％內，套用馬拉松術語：「已經看到對方車尾燈」，他表示，只要看得到背影，就能追得上，有信心衝刺超越。

針對趙天麟民調急起直追的說法，林岱樺氣憤地說，沒公布民調基本資料的數據，都有操弄之嫌。她指出，根據上周內部委託進行的民調，她持續維持在原高雄縣區的優勢，且後勢看好；不過，林岱樺並未公布民調確切數據。

林岱樺痛批，這陣子陸續發生「假整合、真放話；假民調、真置入」的風波，「趙天麟一定要不擇手段來糊弄市民嗎？並與所有黨內同志對立嗎？」

趙天麟急欲「單挑」的對象陳其邁，維持一貫冷處理態度，僅強調希望初選是君子之爭，人民期待黨的團結，不要傷和氣，讓支持者失望。

管碧玲陣營也不回應，幕僚表示聯繫不上管媽本人。

(中國時報)

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