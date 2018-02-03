56萬身障、長者 僅10台爬梯機

市議員王鴻薇發現，全市僅10台爬梯機，將近5成民眾須等候1個月才借得到。（張立勳攝）

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中國時報
／台北報導

有民眾陳情，向北市社會局輔具中心借用爬梯機，竟要等3個月，市議員王鴻薇發現，全市僅10台爬梯機，將近5成民眾須等候1個月才借得到，她痛批爬梯機少得可憐，市長柯文哲砍重陽敬老金不該只是辦爬山活動，更應拿來充實設施。社會局回應，3個月內將再增加8台。

北市有44萬名長者，身障人士也約有12萬人，不少行動不便長者和身障人士是住在無電梯的老舊公寓，王鴻薇2日赴輔具中心會勘，她以自身經驗為例，行動不便的親戚，想要外出就要先由子女從公寓5樓搬輪椅下樓，再背長輩出門，相當危險。

王鴻薇調閱資料發現，社會局去年統計資料顯示，民眾借用爬梯機等候30天的將近53件，比率46.49％；等候30天到60天的有44件，比率38.59％；等候60天到90天的有12件，比率為10.52％；等待90天以上有3件，比率2.63％。

她抨擊，北市爬梯機少得可憐，柯文哲刪掉7億敬老禮金，推出敬老卡可免費搭捷運、公車，但如果像是需要輔具才能出門的長輩，沒有方便的爬梯機，再發100張敬老卡也沒辦法充分享優惠，更不該只是把錢拿去辦登山活動發獎品，應充實設施，每區至少都要有10台可使用。

對此，社會局身障科專員林汶漪表示，爬梯機一台至少20萬起跳，對民眾而言是不小負擔，目前北市僅有10台供借用，主要用於推廣、讓民眾體驗，未來3個月還會添購8台加入服務行列。

林汶漪建議，如果急需使用，市府另也有補助業者提供民眾租借爬梯機，日租價錢200元、周租2000元、月租4800元，並按經濟條件給予補助，低收入戶租借免費。

(中國時報)

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