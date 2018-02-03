桃市府庇護工場 誠徵喜憨兒

2018年02月03日 04:10 中國時報 蔡依珍 ／桃園報導 ／桃園報導

喜憨兒社會福利基金會經評選出線，在市府1樓公有基地成立新的「桃園市府庇護商店」，開賣手搖飲和簡易排餐，原有6位庇護員工全數留任，還將增聘1人，下周一開始正式營運，3月底前滿百送百，2月底前每日消費前10名還能抽好禮，更有多款年節禮盒可供挑選。

有15年歷史的市府「十字路口咖啡屋」，去年底不敵大環境吹熄燈號，經勞動局緊急招標評選，桃園市府1樓公有基地由喜憨兒社會福利基金會經營，十字路口原有6位庇護員工2月起都已報到，喜憨兒計畫再增聘1位庇護員工，照顧更多身障者，目前正由勞動局媒合中。

喜憨兒基金會主任顏鴻吉說，為了和超商區隔，將開賣珍珠奶茶、檸檬紅茶等手搖飲，還會有香烤雞腿排、紅燒獅子頭跟素食等簡餐或排餐，更有年節伴手禮盒和新人結婚喜餅等，笑說桃園市府門市有餐點、吧檯、禮盒和手搖飲，是「集所有經營模式之大宗」。

顏鴻吉說，除了6位庇護員工招呼客人、製作餐點，現場還會有店長、就業服務員和門市人員3人處理訂單等較複雜工作，各司其職，強調庇護員工若技巧純熟、和客人應對能力佳，在餐點製作和結帳之外，也會嘗試讓他們推銷喜餅、洽談訂單，一步步邁向較複雜的工作。

嶄新的販售空間也蘊含巧思，顏鴻吉說，吧檯較矮，符合無障礙輪椅朋友取餐高度，因應庇護員工交會時比較不會說「借過」、「小心」提醒，工作空間也向外拓展，讓動線更安全，長條吧檯桌可以在下班時團體訓練和軟性會議，更特別隔出小空間做小型晤談室，讓庇護員工情緒有紓發和沉靜的空間，希望喜憨兒在桃園市的第一家店面，不只服務大桃園民眾、也照顧更多憨兒。

(中國時報)