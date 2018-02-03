祕書長越權惹議 涂醒哲道歉

2018年02月03日 04:10 中國時報 廖素慧 ／嘉市報導 ／嘉市報導

嘉義市長涂醒哲上電視政論節目大吐苦水，又扯出影射議會疑雲，遭議員炮轟，他強辯搶話，被趕出議事廳，祕書長賴明煌指揮全部官員離場，2日餘波盪漾，涂醒哲及賴明煌向議會道歉，議會以16票決議通過副市長及祕書長以後不必列席議會。

涂醒哲於1日被議員張榮藏趕出場，賴明煌隨即指揮市府官員全部離席，留下空蕩蕩官員席，議員譁然，認為祕書長「逾越職權」指揮官員離席，2日張榮藏、黃秋澤、蔡榮豐、王美惠、鄭光宏等議員，對祕書長是否越權、要不要道歉、以後要不要列席議會、是否送監察院調查、市府局處長要不要一同道歉等問題，意見紛歧，一度激烈交鋒。

涂醒哲、賴明煌為此道歉。涂醒哲表示，他平時授權幕僚長指揮局處長，被趕出場時他不在場，當然沒有授權，但他概括承受，向議會道歉。

賴明煌引發軒然大波，被部分議員視為麻煩製造者，成為不受議會歡迎的人物，最後議會決議「副市長及祕書長不必列席，視需要才列席議會」。

議長蕭淑麗率國民黨、民進黨、台聯、無黨聯盟等各黨派議員12人召開記者會，強調議會是不分藍綠黨派、合議制，預算經過半議員多數決議，非少數議員刪減，所刪預算是消費性、文宣費用，覆議案發生風波，府會需要多溝通、尊重，以利取得最大共識。

涂醒哲表示，市府提預算覆議，又迫於情勢，自動撤回，對這次市府提覆議，造成一些議員誤解及焦慮，願意表達歉意，虛心接受議員指教，溝通不夠致府會失和，他將努力改善府會關係，並要求局處反省，做更完整說明，儘速向議會提出追加預算。

(中國時報)