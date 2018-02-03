首間排灣族學校 落腳屏東

2018年02月03日 04:10 中國時報 潘建志 ／屏東報導 ／屏東報導

屏東將打造全台首間「排灣族學校」！新學校將設在新來義部落，以排灣族知識為核心教育內容，再轉換為現代知識，希望從校長、老師、學生都能以流利排灣語，學習排灣族傳統文化及知識，新學校預計今年動土，順利的話2年後就會完工。

縣府原民處長伍麗華說，排灣族學校是屏東縣政府申請前瞻計畫，1億元經費已核定，也完成規畫設計。選址在新來義部落，主要是因為部落沒有學校，也三夠大的公有地，整個校區占地3公頃，除了教室也規畫大面積的草地及運動區。

她說，新學校將設有陶藝、木工、金工、石工、環境等教室，特別的是，整個校園的設計，均由獲得「國家文藝獎」的排灣族藝術家撒古流負責，希望將把排灣族的精神貫穿到整個校園環境中，讓學生完全沉浸其中。

另外學校課程設計將打破年齡限制，進行混齡教育，讓學生自主學習，並把部落帶進學校，和現行教育制度非常不同。新學校只要是排灣族學生都能就讀，目前計畫設立幼稚園到6年級，未來會和來義高中進行聯結。

因和體制教育不同，排灣族學校目前是以實驗教育，非學校型態的機構式教育來建置，未來若催生《原住民族學校法》成功，希望建立真正的原住民族群本位教育模式，若成果良好，未來也能成為台灣其他原住民族群的範例。

(中國時報)