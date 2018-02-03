北斗壽安宮 開基媽回家了

2018年02月03日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

等了70年，開基媽祖終於要風光進大廟啦！建廟70年的彰化縣北斗壽安宮，歷經兩次翻修改建，一直供奉在廟旁私宅中的開基媽祖本尊，將於4日正式恭迎請入新廟安座，接受信眾的香火膜拜。

1936年間，北斗鎮民陳登讚與同為泥水工的友人，在東螺溪畔撿拾數尊被大水沖走的落難神尊，暫放私人宮壇，因自覺與其中1尊聖二媽神像有緣，請到家中供奉，大橋組（今西德里）庄民聞聲也前來參拜。

陳宅家廟漸成在庄的信仰，地方商議籌款建廟永祀，先將陳家聖二媽與葉家玄天上帝請至臨時行宮，並在陳宅旁購地建廟，1953年建成時，眾神尊皆入火，分靈媽祖神像成為鎮殿媽，但本尊卻請回陳宅祭祀至今。

現任主委黃志忠表示，早年磚造建築因漏水，1980年代曾由父親黃蚶與陳登讚之子、77歲陳連夫等人主導以水泥翻新，6年前他接主委後，陸續募得3500萬元，重建成現今鋼筋水泥建築。

黃志忠說，去年8月廟宇改建完工後，他再度拜訪陳家，兩人特地到陳宅二樓向媽祖擲筊請示，獲得聖筊，本周日將舉行入火安座，風風光光將開基媽恭迎入新廟。

明道大學媽祖文化學院暨中文系主任謝瑞隆表示，他寫過北斗鎮誌文史，此次廟方為將廟宇歷史沿革刻入碑文，應邀帶領國文系研究所與大學部15名學生進行田野調查，才知已建廟70年的壽安宮，與陳宅僅隔1條路，竟從未將開基聖二媽迎入廟奉祀，得以見證這段歷史，感到奇妙又榮幸。

(中國時報)