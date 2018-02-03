疏解關子嶺交通 地方盼新闢線道

觀光勝地白河關子嶺長期有車輛壅塞問題，台南市議會議長賴美惠（左三）、副市長吳宗榮（左一）及交通局、工務局等相關單位，昨日與當地民眾勘查交通瓶頸點。（莊曜聰攝）

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中國時報
╱台南報導

關子嶺地區是假日泡湯、春節出遊的熱門景點，但因位處山區，部分道路較狹小，車流一多，某些路段就會形成交通瓶頸，年年名列全台春節出遊10大易塞車景點之一，對地方推展觀光也有負面影響，民眾頻向民代及相關單位反映，希望找出解決之道。

虎山里長吳昕璨表示，二高白河交流道下到虎山里的172線道，從4線道縮減為2線道，往關子嶺車流在假日擠成二、三排，造成塞車，影響交通安全，他提出建議，希望將172線道虎山到仙草近1.5公里路段，從2線道拓寬為4線道，提高運量，或新闢南93線道，銜接原有岩前道路。

議長賴美惠、副市長吳宗榮、工務局、交通局、都發局等單位2日到現場了解狀況，吳宗榮指示工務局再評估南93線道可行性，至於，172線拓寬案則先提報關子嶺風景特定區，進行都市計畫道路變更，以利未來作業便利，目前，工務局會先進行替代道路南96-1、南96-2線的鋪面改善作業，提高民眾使用便利性。

針對春節可預期的塞車潮，西拉雅國家風景區管理處、白河警分局已提出關子嶺春節疏運計畫，規畫進入關子嶺在172線仙草里丁字路口交通控管保持長綠燈，以紓解車流，而離開關子嶺車流在172乙線大仙寺及碧雲寺前交通管制，引導下山車輛前往替代道路南96-1、南96-2線行駛，避開與172線車流衝突，交通局也安排關子嶺風景區的環嶺公車，每日有10班車運輸。

(中國時報)

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